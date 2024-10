Oura Ring 4 : la Dernière Bague Connectée d’Oura enfin dévoilée.

La Oura Ring 4 fait son entrée sur le marché des objets connectés. Cette nouvelle version offre des améliorations techniques notables pour le suivi de la santé et du bien-être, avec un design discret adapté à un usage quotidien.

La marque Oura, spécialisée dans les wearables pour le suivi de la santé, enrichit son catalogue avec la Oura Ring 4. Reconnue pour ses dispositifs permettant de surveiller différentes données biométriques, Oura propose des produits alliant technologie et simplicité d’utilisation.

Suivi du sommeil et récupération

La Oura Ring 4 se concentre principalement sur le suivi du sommeil et la récupération. Grâce à ses capteurs intégrés, la bague analyse les différentes phases du sommeil, y compris le sommeil léger, profond et paradoxal. Les données collectées sont utilisées pour fournir des informations sur la qualité du sommeil et la récupération de l’utilisateur. En plus des phases de sommeil, elle mesure également la température corporelle et le rythme cardiaque, ce qui permet d’obtenir une vue d’ensemble de l’état de santé de l’utilisateur au quotidien.

Nouvelles fonctionnalités technologiques

L’une des nouveautés de la Oura Ring 4 est l’intégration d’un capteur SpO2, qui surveille le taux d’oxygène dans le sang. Oura ajoute ainsi une fonctionnalité importante pour la gestion de la santé respiratoire. En plus de cette nouveauté, la bague conserve les fonctions déjà présentes dans les précédentes versions, telles que la surveillance du rythme cardiaque et de la variabilité de la fréquence cardiaque. Les algorithmes intégrés à l’appareil sont conçus pour fournir des recommandations basées sur les données recueillies, aidant ainsi l’utilisateur à mieux comprendre son état de santé.

Design amélioré pour un confort accru

Le design de la Oura Ring 4 a été optimisé pour un port quotidien plus confortable. La bague est proposée en plusieurs tailles et matériaux, afin de s’adapter au mieux aux préférences et besoins des utilisateurs. Fabriquée en titane, elle est légère et durable. Oura élargit ainsi son offre en offrant une variété de modèles, tout en maintenant un design épuré et discret.

Autonomie et compatibilité

L’un des points forts de la Oura Ring 4 est son autonomie, qui peut atteindre jusqu’à sept jours. Cela permet une utilisation continue sans avoir à la recharger fréquemment. De plus, la bague est compatible avec des applications populaires de suivi de la santé comme Apple Health et Google Fit. Cette compatibilité élargie permet à l’utilisateur de synchroniser ses données avec d’autres plateformes et de mieux centraliser ses informations de santé.

Disponibilité et prix

La Oura Ring 4 est désormais disponible à l’achat sur le site officiel d’Oura. Son prix commence à 299 USD pour les modèles de base et peut aller jusqu’à 399 USD pour les versions avec des matériaux premium. Le choix des matériaux et des tailles influence le prix final.

Récapitulatif technique

Capteur SpO2 pour la surveillance de l’oxygène sanguin

Capteur de rythme cardiaque et de variabilité de la fréquence cardiaque

Suivi des cycles de sommeil (léger, profond, paradoxal)

Surveillance de la température corporelle

Autonomie jusqu’à 7 jours

Compatibilité avec Apple Health et Google Fit

Conception en titane, légère et durable

Algorithmes pour des recommandations personnalisées

Variantes de tailles et de matériaux personnalisables

