RingConn Smart Ring, une bague connectée pour votre santé.

Avec RingConn Smart Ring, la société RingConn basée à Wilmington propose une nouvelle solution en matière d’objet connecté dédié à la santé. Une bague qui vient se mettre au doigt et qui est on ne peut plus discrète.

S’il y a bien un secteur qui a explosé ces dernières années c’est bien celui de la santé avec une multitude d’objets connectés communicants au travers d’une connexion Bluetooth. On ne compte plus les nombres de montres connectées, de bracelet connecté, de tensiomètres connectés… Cette fois l’entreprise américaine RingConn propose une nouvelle solution des plus discrètes.

RingConn Smart Ring, une bague connectée qui mesure tout.

Si vous ne faites pas partie de ceux qui sont friands des montres ou bracelets connectés, alors peut-être que RingConn Smart Ring vous séduira. Il s’agit d’une bague à venir mettre au doigt. La bague est équipée de différents capteurs qui sont ne mesure de fournir toute une série d’informations.

Ainsi, la bague mesure la température de votre corps, la qualité de votre sommeil, votre stress, ou encore votre rythme cardiaque. En outre, elle peut aussi mesurer le nombre de pas que vous faites sur une journée. Elle est également capable de mesurer votre taux d’oxygénation dans le sang.

Une application gratuite pour tout analyser.

Dotée d’une puce Bluetooth, la bague connectée RingConn Smart Ringest associée à une application développée par la société. Via cette application il sera possible au porteur de la bague d’avoir accès à toutes les données recueillies par la bague comme n’importe quel autre objet connecté. RingConn souligne au passage que sa bague connectée est étanche et qu’il est possible d’aller dans l’eau avec sans aucun souci grâce notamment à sa certification IP68 qui la rend étanche à l’eau, mais aussi à la sueur et aux poussières.

Enfin, un détail intéressant, cette bague connectée est également dotée d’une batterie qui lui offre une durée de vie de 7 jours par charge pleine. Elle est d’ailleurs fournie avec un étui de rangement qui fait également station de charge dotée d’une batterie de 500mAh qui permet de recharger jusqu’à 18 fois la bague sans qu’il ne soit branché sur du courant.

Prix et Disponibilité.

La bague connectée RingConn Smart Ring est proposée actuellement sur le site IndieGogo au prix de lancement de 149$ au lieu de 249$. Si vous êtes intéressé, il ne vous reste plus que quelques jours. Sachez que le projet a déjà atteint 19505% de son objectif et que les premières bagues connectées seront livrées courant février 2023.