Circular Ring 2 : une bague connectée pour un suivi de santé avancé

Le marché des objets connectés s’élargit avec des solutions toujours plus discrètes et précises. La Circular Ring 2, lancée par la marque française Circular, s’inscrit dans cette dynamique. Elle se présente comme une bague intelligente dédiée au suivi de la santé et du bien-être, alliant design minimaliste et fonctionnalités avancées.

La société Circular, spécialisée dans les dispositifs portables de santé, poursuit le développement de sa gamme avec la Circular Ring 2. Après une première version bien accueillie, cette nouvelle mouture intègre des améliorations techniques et fonctionnelles, tout en conservant une approche axée sur la simplicité d’utilisation et la fiabilité des données.

Un design discret et robuste

La Circular Ring 2 est conçue en titane, un matériau à la fois léger et résistant. Elle est proposée en quatre coloris – noir, argent, or et or rose – afin de s’adapter à différents styles. Grâce à son format compact et son poids réduit, elle se porte confortablement au quotidien, y compris pendant le sommeil ou les séances de sport. Son étanchéité jusqu’à 50 mètres permet une utilisation sans contrainte, même sous la douche ou à la piscine.

Des capteurs pour un suivi de santé en continu

Cette bague connectée mesure en permanence plusieurs indicateurs physiologiques : la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), le taux d’oxygène dans le sang (SpO₂), la température corporelle et les cycles de sommeil. Ces données sont collectées par des capteurs optiques et thermiques intégrés, puis transmises à l’application mobile dédiée.

Détection de l’arythmie via un capteur ECG

L’un des ajouts majeurs de cette version est l’intégration d’un capteur ECG. Celui-ci permet la détection de troubles du rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire. La Circular Ring 2 est ainsi en mesure de générer un électrocardiogramme à la demande, contribuant à un dépistage précoce de certaines anomalies cardiaques. Cette fonctionnalité, en cours de validation réglementaire, s’appuie sur des standards médicaux reconnus.

Une autonomie pensée pour un usage quotidien

La bague offre une autonomie pouvant aller jusqu’à six jours selon l’utilisation. Elle se recharge à l’aide d’un étui sans fil fourni, qui facilite les déplacements et permet plusieurs cycles de recharge. L’ensemble est conçu pour s’intégrer dans une routine quotidienne sans interruption.

Une application intelligente avec assistance virtuelle

La Circular Ring 2 fonctionne avec une application mobile disponible sur iOS et Android. Celle-ci propose une visualisation claire des données, ainsi que des conseils personnalisés. Elle intègre également Kira, une intelligence artificielle développée par Circular, qui analyse les données collectées pour générer des recommandations adaptées à l’état de santé et aux habitudes de l’utilisateur.

Récapitulatif technique :

Matériau : Titane

Coloris disponibles : Noir, argent, or, or rose

Capteurs : ECG, capteur optique PPG, capteur de température

Fonctionnalités : Suivi de la fréquence cardiaque, HRV, SpO₂, température, sommeil

Étanchéité : Jusqu’à 50 mètres

Autonomie : Jusqu’à 6 jours

Recharge : Étui sans fil avec plusieurs cycles de charge

Application mobile : iOS et Android

Assistant virtuel : Kira, recommandations basées sur plus de 140 biomarqueurs

Détection santé : Analyse ECG pour arythmie

