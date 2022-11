Oppo Reno 8 Pro est proposé à la vente en France depuis le cinq septembre 2022. Cet appareil a fort à faire sur le marché du milieu de gamme particulièrement disputé avec entre autres les redoutables Zenfone 9 d’Asus, le Samsung Galaxy S22, ou le Google Pixel 6. La marque en pleine croissance veut nous gratifier d’un appareil très bien fini, presque capable de rivaliser avec les modèles haut de gamme à un tarif qui se veut plus abordable. Nous allons essayer de décortiquer l’offre afin de favoriser votre choix.

Préambule.

la marque Oppo nous a confié son dernier modèle l’ Oppo Reno 8 Pro 5g.

Oppo est une marque de smartphones spécialisée dans la production de smartphones et anciennement de lecteurs MP3, MP4, DVD/Blue-Ray et autres équipements de lecture audio et vidéo. En 2004, cette filiale de la multinationale BBK Electronics également détentrice des marques OnePlus et Realme, s’implante en Chine et propose son premier lecteur MP3 puis en 2006 son premier lecteur MP4. En 2018 Oppo Mobile arrive en Europe et s’implante en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Pologne. Aujourd’hui présente dans plus de 48 marchés dans le monde, dans des pays tels que l’Inde, le Japon, l’Australie, le Maghreb avec le Maroc ou l’Algérie, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

Au deuxième trimestre 2019 la marque OPPO se classait troisième au monde sur le podium des marques de smartphone avec 11% de part de marché, mais voila avéré le quatrième trimestre consécutif de baisse pour le marché de la téléphonie mobile. L’inflation, la crise des semi-conducteurs et le conflit entre la Russie et l’Ukraine sont pointés du doigt. Pour le troisième trimestre 2022 le classement IDC s’établit ainsi: Samsung (21,8%), Apple (15,6%) , Xiaomi (13,8%) , Vivo (8.7%) et Oppo soit la cinquième place représentant 8.6 % des ventes totales de smartphones. Oppo Reno 8 Pro Photo produit packaging.

Présentation – Description.

Oppo Reno 8 Pro Caractéristiques techniques du constructeur :

Taille de l’écran 6.7 pouces

Définition 2412 x 1080 pixelsD

Dalle AMOLED

Fréquence d’affichage 120 Hz DPI 394 ppp

Stockage

Mémoire 256 Go

Stockage non extensible

OTG

Performance

Processeur Mediatek Dimensity 8100 MAX

RAM 8 Go

Mali-G610 MC6

Fréquence du processeur Octo-core 2.85 GHz Finesse de gravure 5 nm

Audio 2 haut-parleurs Pas de Prise jack

Batterie

Capacité 4500 mAh Technologie de la batterie Li-Po

Charge rapide Puissance de la charge rapide 80 watts

Système d’exploitation (OS)

Version du système d’exploitation (OS) Android 12

Interface Android ColorOS

Assistant Google Assistant

Appareil photo

Caméra 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx – 4 Nombre de capteurs (arrière et avant)

Définition Enregistrement Vidéo 4K

Flash arrière LED

Stabilisateur d’image Électronique

Taille des photosites 1.0 μm

Ouverture objectif photo f/1.8

Ouverture second objectif photo f/2.2

Capteur photo frontal 32 Mpx

Réseau

Type de SIM nano SIM

Compatibilité double SIM

Compatibilité 4G et 5G VoLTE

Connectivité

Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax)

Version du Bluetooth 5.3

NFC

Version USB 2.0

connecteur USB Type-C

GPS

Capteurs

Capteur d’empreinte digitale Sous l’écran

Accéléromètre et Boussole électronique

Gyroscope

Pas de capteur Infrarouge

Capteur de lumière ambiante

Poids et dimensions

183 grammes épaisseur 7.34 mm Largeur 74.2 mm Hauteur 161.2 mm

Divers

Famille Oppo R

Couleur Noir, Vert

Date de sortie 05/09/2022

Niveau d’exposition (DAS) 0.994

Étanche Non Indice de protection IP54

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Smartphone

Chargeur Rapide 80 W

Câble de données USB type-C

Outil d’éjection pour la carte SIM