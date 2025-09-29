OpenRock Link 20 avec Bluetooth 6.0

Le marché des écouteurs et casques connaît une évolution constante, avec l’arrivée de modèles misant sur des technologies sans fil plus performantes. Dans ce contexte, OpenRock a annoncé le lancement du Link 20, un nouveau modèle de casque open-ear qui combine une approche ergonomique et la compatibilité avec la norme Bluetooth 6.0. Le produit se positionne comme une solution pour les utilisateurs recherchant à la fois confort, connectivité et autonomie.

Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques, le Link 20 adopte une architecture ouverte qui laisse le conduit auditif dégagé. Ce choix permet de maintenir une perception des sons ambiants, un aspect souvent apprécié par les utilisateurs urbains ou les professionnels qui souhaitent rester attentifs à leur environnement tout en profitant de contenus audio.

OpenRock Link 20, Connectivité Bluetooth 6.0 et gestion multipoint

La particularité la plus mise en avant par OpenRock est l’intégration du Bluetooth 6.0, encore peu répandu sur le marché grand public. Cette nouvelle norme améliore la stabilité de la connexion, réduit la latence et étend la portée jusqu’à 30 mètres dans des conditions optimales.

Le casque supporte également la connexion multipoint, permettant de l’associer simultanément à deux appareils, comme un smartphone et un ordinateur portable. Cette fonctionnalité facilite la bascule d’un appel professionnel sur un PC vers une écoute musicale sur mobile, sans devoir réappairer le casque.

Autonomie et recharge optimisée

Le Link 20 est annoncé avec une autonomie pouvant atteindre 16 heures d’utilisation continue. La recharge s’effectue via un boîtier dédié qui prolonge l’autonomie jusqu’à plusieurs jours en usage régulier. La technologie de charge rapide permet de récupérer plusieurs heures d’écoute avec seulement une vingtaine de minutes de recharge.

Un design orienté confort

OpenRock met en avant un design ergonomique visant à réduire la fatigue lors d’un port prolongé. Le choix d’une conception open-ear contribue à limiter la pression sur le conduit auditif. Le casque se destine autant aux activités sportives qu’aux environnements professionnels où l’utilisateur doit jongler entre appels et concentration.

Positionnement face au marché

Le segment des casques open-ear Bluetooth reste encore marginal par rapport aux écouteurs intra-auriculaires et casques supra-auriculaires classiques. Toutefois, plusieurs constructeurs misent sur ce type de produit pour répondre à la demande croissante d’accessoires conciliant confort et mobilité. Le Link 20 s’inscrit dans cette dynamique, avec l’ambition de séduire un public mixte, à la fois sportif et professionnel.

Récapitulatif technique :

Connectivité : Bluetooth 6.0 avec multipoint

Portée : jusqu’à 30 m selon les conditions

Autonomie : 16 h d’utilisation continue, boîtier de recharge avec charge rapide

Design : conception open-ear , ergonomique et légère

Usages : sport, appels professionnels, écoute musicale quotidienne

