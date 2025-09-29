Ce qu'il ne fallait pas manquer :

LG xboom Buds Plus et Buds Lite avec Bluetooth 5.4.

Publié par : David Peruch 29 septembre 2025

LG a annoncé l’élargissement de sa gamme d’écouteurs xboom Buds, avec deux nouveaux modèles : les Buds Plus et les Buds Lite. Ces produits viennent compléter une offre déjà positionnée sur le marché de l’audio mobile, avec comme principal argument l’intégration de la norme Bluetooth 5.4, qui améliore la stabilité de la connexion et la gestion énergétique.

Les deux modèles bénéficient de la connectivité Bluetooth 5.4, une évolution qui renforce la fiabilité des connexions sans fil et optimise la consommation énergétique. Les Buds Plus comme les Buds Lite permettent une connexion multipoint, pratique pour les utilisateurs qui alternent entre ordinateur, tablette et smartphone.

La technologie Fast Pair est également intégrée, simplifiant l’appairage avec les appareils Android compatibles. Cette fonctionnalité réduit le temps de connexion et automatise la reconnaissance des écouteurs lors de l’ouverture du boîtier.

Design et ergonomie

LG a opté pour un design compact et discret. Les Buds Plus sont pensés pour un usage quotidien, tandis que les Buds Lite se positionnent comme une alternative plus accessible. Le confort de port a été optimisé pour permettre une utilisation prolongée, avec un poids réduit et des embouts adaptatifs.

LG xboom Buds Plus, Autonomie et boîtier de recharge

Les Buds Plus offrent jusqu’à 10 heures d’écoute continue, tandis que les Buds Lite garantissent environ 8 heures. Le boîtier de recharge permet d’allonger l’autonomie totale à plusieurs jours d’utilisation modérée.

Une innovation notable est le boîtier “Plug & Wireless”, qui intègre un mode transmetteur Bluetooth. Cette fonction permet de brancher le boîtier sur une source audio filaire pour diffuser le son en Bluetooth vers les écouteurs, ouvrant la compatibilité à des appareils non équipés de connectivité sans fil.

Positionnement et stratégie de LG

Avec cette nouvelle gamme, LG renforce son offre d’accessoires audio dans un marché très concurrentiel dominé par Apple, Samsung et Sony. L’intégration de Bluetooth 5.4, combinée à des fonctionnalités pratiques comme le boîtier transmetteur, constitue un argument différenciant qui peut séduire les utilisateurs soucieux de polyvalence.

Récapitulatif technique :

  • Connectivité : Bluetooth 5.4 avec multipoint et Fast Pair

  • Autonomie : 10 h (Buds Plus), 8 h (Buds Lite), boîtier avec plusieurs recharges

  • Boîtier : fonction “Plug & Wireless” avec mode transmetteur Bluetooth

  • Design : format compact, embouts adaptatifs, confort prolongé

  • Positionnement : deux modèles, l’un premium (Plus), l’autre plus accessible (Lite)

