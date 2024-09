Nothing Ear (open) : Des écouteurs à oreilles libres pour une expérience audio immersive

Nothing a récemment dévoilé les Nothing Ear (open), de nouveaux écouteurs sans fil à oreilles libres. Ce modèle s’appuie sur la technologie Open Sound, permettant une écoute immersive tout en restant connecté à l’environnement sonore extérieur. Cette innovation marque une nouvelle étape dans l’évolution des produits audio sans fil proposés par la marque.

Nothing, entreprise technologique basée à Londres, poursuit sa démarche d’innovation en matière de design et de technologie audio. Depuis sa création, la marque s’est imposée sur le marché en alliant esthétique minimaliste et solutions techniques avancées. Avec les Ear (open), elle étoffe son catalogue en introduisant des écouteurs pensés pour une utilisation quotidienne en milieu urbain ou naturel.

Technologie Open Sound : une écoute immersive sans se couper du monde extérieur

Les Nothing Ear (open) se distinguent par leur technologie Open Sound, qui permet aux utilisateurs de profiter de leur musique tout en restant conscients de ce qui les entoure. Ce système utilise des haut-parleurs directionnels et la technologie Sound Seal pour limiter les fuites sonores, garantissant une bonne confidentialité même dans des environnements ouverts. Ce concept vise à offrir une écoute équilibrée, où la qualité sonore n’est pas compromise par la nécessité de rester attentif à son environnement.

La marque développe ainsi son offre en proposant une solution adaptée aux personnes souhaitant à la fois profiter de leur musique et rester connectées à leur entourage, que ce soit dans un parc ou en plein centre-ville.

Un design léger et pratique pour une utilisation au quotidien

Les Nothing Ear (open) s’inscrivent dans la lignée des produits au design épuré et transparent propres à Nothing. Pesant 8,1 grammes par écouteur et avec un boîtier d’une épaisseur de 19 mm, ils se classent parmi les écouteurs sans fil à oreilles libres les plus légers actuellement sur le marché. Le boîtier de charge compact facilite leur transport et leur utilisation au quotidien.

L’ergonomie a également été optimisée pour garantir un confort tout au long de la journée. Les crochets en silicone et le système de maintien à trois points assurent une stabilité suffisante pour des activités physiques légères telles que la marche ou le sport. Nothing enrichit ainsi sa gamme en proposant un produit à la fois léger, confortable et adapté à une utilisation prolongée.

Une qualité audio optimisée

Les Nothing Ear (open) sont équipés de composants audio avancés, notamment un diaphragme en titane et un haut-parleur ultra-léger. Le diaphragme, conçu sur mesure, améliore la restitution des aigus, tandis que la réduction des distorsions permet une meilleure gestion des basses. Les composants des haut-parleurs, allégés de 30 % par rapport à des modèles classiques, accentuent les fréquences moyennes et hautes, garantissant une expérience sonore plus équilibrée.

En outre, la conception étagée du haut-parleur permet un meilleur placement acoustique, rapprochant le son de l’oreille tout en maintenant un confort optimal. Cette conception a pour objectif d’améliorer la clarté des sons tout en offrant une scène sonore riche.

Une autonomie pour toute la journée

L’autonomie des Nothing Ear (open) est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs tout au long de la journée. Les écouteurs offrent 8 heures d’écoute sur une seule charge, et jusqu’à 30 heures grâce au boîtier de charge. Pour les situations d’urgence, une charge rapide de 10 minutes permet d’obtenir jusqu’à 2 heures d’autonomie supplémentaire, un atout pratique pour les utilisateurs pressés.

En matière de connectivité, les écouteurs sont équipés d’un mode de double connexion, permettant de basculer aisément entre plusieurs appareils sans interruption. Enfin, la technologie Clear Voice, renforcée par un traitement des sons via IA, assure des appels clairs même dans des environnements bruyants.

Récapitulatif technique

Type d’écouteurs : Écouteurs sans fil à oreilles libres (OWS)

: Écouteurs sans fil à oreilles libres (OWS) Technologie audio : Open Sound avec Sound Seal

: Open Sound avec Sound Seal Poids des écouteurs : 8,1 grammes

: 8,1 grammes Épaisseur du boîtier : 19 mm

: 19 mm Diaphragme : Revêtement en titane

: Revêtement en titane Autonomie des écouteurs : 8 heures d’écoute, jusqu’à 30 heures avec le boîtier

: 8 heures d’écoute, jusqu’à 30 heures avec le boîtier Charge rapide : 10 minutes pour 2 heures d’autonomie

: 10 minutes pour 2 heures d’autonomie Connectivité : Double connexion pour basculement rapide entre appareils

: Double connexion pour basculement rapide entre appareils Technologie d’appel : Clear Voice avec IA

: Clear Voice avec IA Compatibilité avec l’IA : Intégration de ChatGPT via l’application Nothing X

