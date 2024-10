Mathis Turntable : Une nouvelle addition par Gadhouse qui allie style et performance

La Mathis Turntable de Gadhouse fait son entrée sur le marché, combinant un design rétro avec des équipements modernes pour les amateurs de musique exigeants.

Gadhouse, marque spécialisée dans les produits audio vintage, continue d’étoffer son catalogue avec cette nouvelle platine, visant à offrir une expérience sonore de qualité tout en s’inspirant des éléments esthétiques classiques.

Mathis Turntable : Une platine au look rétro et à la technologie moderne

Gadhouse a réussi un équilibre parfait entre look rétro et technologie contemporaine avec la Mathis Turntable. La marque élargit son offre de produits en intégrant des fonctionnalités telles qu’un préampli phono intégré et une capacité de transmission Bluetooth. Ces éléments permettent de s’adapter aux besoins modernes, tout en préservant la qualité sonore recherchée par les passionnés de vinyles.

Des caractéristiques techniques à la pointe

La Mathis Turntable est équipée d’une cellule Audio-Technica VM95E, garantissant une restitution précise des sons. Avec un bras de lecture en aluminium, un contrepoids ajustable et un poids anti-skating, cette platine offre une grande précision pour la lecture des disques. De plus, elle dispose d’un système d’entraînement par courroie qui limite les vibrations et assure une lecture fluide des vinyles.

Une connectivité qui s’adapte aux attentes modernes

En plus de sa compatibilité Bluetooth, la Mathis Turntable propose un encodage USB, permettant de numériser facilement les collections de disques vinyles. Ainsi, la marque enrichit sa gamme avec une platine qui mêle l’authenticité du vinyle à la facilité d’accès du numérique. Ces caractéristiques font de la Mathis Turntable un appareil parfaitement adapté aux amateurs de musique souhaitant à la fois conserver la qualité du son analogique et s’ouvrir aux technologies actuelles.

Une offre complète pour les audiophiles

Avec cette nouvelle platine, Gadhouse diversifie ses collections et vise à s’adapter à une audience toujours plus large, que ce soit les amateurs de vintage ou les utilisateurs en quête de nouvelles technologies. Le design classique combiné aux améliorations techniques modernes en fait une platine élégante et performante, parfaite pour enrichir toute collection d’équipement audio.

Sortie et disponibilité

La Mathis Turntable est déjà disponible à l’achat sur le site de Gadhouse au prix de $329.

Récapitulatif technique

Cellule : Audio-Technica VM95E

Bras de lecture : aluminium avec contrepoids ajustable

Système d’entraînement : courroie

Préampli phono intégré

Connectivité : Bluetooth et USB pour l’encodage

Poids anti-skating ajustable

Vitesse de lecture : 33 1/3 et 45 tours par minute

Plateau : aluminium moulé sous pression

Dimensions : 420 mm x 360 mm x 120 mm

Poids : 5,5 kg

Sortie audio : RCA

Adaptateur secteur fourni

Capot de protection anti-poussière inclus

