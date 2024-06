JMGO N1S et N1S Ultra : Vidéoprojecteurs Laser Portables avec Google TV

L’arrivée des JMGO N1S et N1S Ultra marque une nouvelle étape dans le monde des vidéoprojecteurs laser portables. Ces nouveaux modèles offrent des fonctionnalités avancées et intègrent Google TV, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs modernes.

JMGO est une marque reconnue dans l’univers des technologies audiovisuelles, réputée pour ses innovations en matière de vidéoprojecteurs. La marque étoffe son catalogue avec les N1S et N1S Ultra, combinant portabilité et performance.

Performances et Caractéristiques Techniques du JMGO N1S

La JMGO N1S se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes. Doté d’une résolution 1080p Full HD, ce vidéoprojecteur laser portable offre une qualité d’image nette et détaillée. La luminosité de 800 lumens ANSI assure une visualisation claire même dans des environnements éclairés. De plus, la durée de vie de la lampe laser est estimée à 30 000 heures, garantissant une utilisation prolongée sans perte de qualité.

A relire : Test : Xgimi Halo plus Xgimi nous présente ici sont tout dernier projecteur portable le Xgimi Halo plus , un projecteur portable avec son Harman/Kadron intégré.

JMGO N1S Ultra : Une Expérience Visuelle Supérieure

La JMGO N1S Ultra pousse encore plus loin les performances. Avec une résolution 4K UHD, ce modèle offre une clarté et une précision d’image exceptionnelles. La luminosité atteint 1 200 lumens ANSI, permettant une utilisation même dans des pièces très lumineuses. De plus, le N1S Ultra intègre la technologie HDR10, améliorant le contraste et la profondeur des couleurs pour une expérience visuelle immersive.

Connectivité et Fonctions Intelligentes

Les JMGO N1S et N1S Ultra sont équipés de Google TV, offrant un accès direct à une multitude de contenus en ligne. La connectivité Wi-Fi et Bluetooth permet une intégration facile avec d’autres appareils et services de streaming. De plus, les ports HDMI, USB et audio permettent de connecter divers périphériques, rendant ces vidéoprojecteurs polyvalents et adaptables à différentes configurations d’utilisation.

Date de Sortie et Prix

Les JMGO N1S et N1S Ultra sont disponibles dès maintenant. Le prix du JMGO N1S est fixé à environ 999 €, tandis que le JMGO N1S Ultra est proposé à un tarif de 1 299 €. Ces nouveaux modèles représentent un investissement intéressant pour les amateurs de cinéma à domicile et les professionnels cherchant des solutions portables de qualité.

Récapitulatif Technique

JMGO N1S :

Résolution : 1080p Full HD

: 1080p Full HD Luminosité : 800 lumens ANSI

: 800 lumens ANSI Durée de vie de la lampe : 30 000 heures

: 30 000 heures Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, audio

: Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, audio Fonctionnalités : Google TV intégré

JMGO N1S Ultra :