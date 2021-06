Le nouveau Multivan de Volkswagen, plus connecté que jamais.

Multivan, la toute nouvelle version entièrement électrique vient d’être dévoilée par Volkswagen. Il faut dire que ce véhicule est à lui seul toute une icône et un « mode de vie ». Avec cette nouvelle version repensée par les ingénieurs du groupe VW, la marque espère séduire à nouveau le grand public.

Volkswagen Commercial Vehicles inaugure ainsi une nouvelle génération, voire une nouvelle ère avec la septième génération du Bulli. Un « combi qui durant plusieurs décennies a été utilisé tantôt comme motor-home par les hippies tantôt comme « panier à salade » par la police. Cette fois la marque revient avec un tout nouveau concept orienté écologie.

Le nouveau Multivan, véhicule polyvalent et multitalent !

C’est en tout cas de la sorte que le constructeur allemand a décidé de le définir. Ainsi, cette camionnette (sacrilège de le nommer ainsi pour les puristes) propose un habitacle pouvant accueillir jusqu’à sept personnes. La marque le veut polyvalent et le décline en trois niveaux de finition : Multivan, Life et Style.

Ainsi, ça passe notamment par un système de sièges qui peuvent être aménagés selon les besoins. Ainsi, on trouve notamment une version hybride rechargeable baptisée « eHybrid » de 218 CH (cumulé moteur électrique et essence). La marque propose aussi des modèles moins puissants de 110 kW/150 ch et 85 kW/116 ch.

We Connect et We Connect Plus pour plus de connectivité.

Modernité oblige, cette nouvelle édition du Multivan embarque la dernière technologie en matière de connectivité que peut proposer Volkswagen. Ainsi, le tableau de bord se compose d’écrans connectés. Il embarque de série la solution Digital Cockpit et le système d’info divertissement Ready 2 Discover.

En outre, le constructeur allemand intègre également sa solution We Connect et We Connect Plus (durée limitée après quoi il faudra souscrire à un abonnement). Pour ceux qui ne connaîtraient pas le système We Connect, voici quelques informations.

Il s’agit de rendre la voiture connectée et d’accéder à certains services en ligne au travers d’une carte eSIM intégrée au véhicule qui permettra de communiquer avec le véhicule depuis votre smartphone grâce à l’application « We Connect ».

Parmi, les différentes fonctions, on trouve la possibilité de recevoir les informations routières en temps réel et choisir le meilleur itinéraire selon le trafic. L’application permet également de réguler la température de la voiture à distance depuis votre smartphone. Ainsi, en cas de forte chaleur, vous pourrez mettre l’air conditionné en route cinq minutes avant d’arriver à la voiture.

Votre smartphone devient votre clé de voiture. En effet, vous n’aurez plus besoin de sortir la clé de votre poche, votre smartphone sera à même d’ouvrir votre voiture. Il est même possible d’envoyer une « clé numérique » à des amis pour qu’ils puissent accéder à la voiture.