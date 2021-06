Hisense HS214, Hisense HS212F… les nouvelles barres de son de la marque arrivent en France.

Avec ses Hisense HS214, Hisense HS212F, la marque annonce l’arrivée en Europe de toute sa gamme de barre de son. Pour avoir un meilleur rendu sonore que celui de votre téléviseur pour les matchs de l’Euro 2020.

On connait déjà depuis quelque temps la marque pour la commercialisation de ses téléviseurs principalement. Pourtant, la marque ne se limite pas aux téléviseurs et propose une large gamme d’électro.

Une gamme de barres de son qui propose 5 produits.

En effet, la marque propose pas moins de cinq modèles de barre de son proposant des solutions allant de 2 canaux à 5 canaux. Cette gamme donc se compose des barres de son Hisense HS214, Hisense HS212F, Hisense HS218, Hisense HS312et Hisense HS512. Des barres de son qui sont tout accompagnées d’un caisson de basses. Hormis le modèle Hisense HS214.

Hisense HS214, l’entrée de gamme.

Cette barre de son est équipée d’un système Dolby audio 2.1. Elle se compose de trois haut-parleurs qui délivrent une puissance totale de 216 Watts. Pour ce qui est de la connectique, on trouve un port HDMI ARC, un port USB, un port optique, un jack 3.5mm et un coaxial.

À noter que le Bluetooth est également présent pour accueillir un smartphone PC ou une tablette.

La barre de son Hisense HS212F reprend plus ou moins les mêmes caractéristiques que la Hisense HS214. Elle s’offre en plus un caisson de basse sans fil de 6.5 pouces. De plus elle est dotée d’un écran LED.

Hisense HS218, un milieu de gamme bien musclé qui est équipé de 5 haut-parleurs un d’un caisson de basse sans fil 6.5 pouces. La puissance maximale est de 400 Watts. Par contre on est toujours sur un système 2.1.

Enfin la gamme se termine par les modèles Hisense HS312 qui propose une puissance de 600 Watts incluant pas moins de 7 haut-parleurs et un caisson de basse 8 pouces sans fil et par la barre de son Hisense HS512 doté de 11 haut-parleurs. Ces deux dernières sont équipées du Dolby Atmos.

À noter que tous les modèles sont équipés de Bluetooth pour un appairage facile avec votre smartphone, PC ou tablette.

Prix et disponibilité.

Disponibles de suite auprès des revendeurs du constructeur, les barres de son sont proposées au prix de : 149€ pour la barre de son HS212F, 549 € pour la barre de son Barre de son HS512. La Barre de son HS312 est proposée à 349€ et la Barre de son HS218 à 179 €.