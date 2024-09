IFA 2024 : Sharp dévoile Urban et Folding, des vélos électriques taillés pour la ville.

Les vélos Sharp Urban et Folding débarquent pour simplifier la vie des citadins. Ces nouveaux modèles allient confort, maniabilité et écologie pour répondre aux besoins de mobilité moderne. Avec leurs cadres réglables et leur conception pliable, ils se veulent pratiques pour se faufiler partout en ville.

La marque Sharp, bien connue pour ses innovations technologiques, élargit son offre avec une gamme de vélos électriques. En se lançant dans l’e-mobilité, Sharp répond aux besoins des utilisateurs qui cherchent une solution de transport pratique, tout en respectant l’environnement et en facilitant leurs trajets quotidiens.

Un vélo pliable et urbain pour les déplacements quotidiens

Les Sharp Urban et Folding apportent un véritable coup de pouce à la mobilité urbaine. Avec un cadre réglable en hauteur, ces vélos s’adaptent à toutes les tailles pour un confort maximal.

Un cadre en pièces détachées et pourtant entier. Il s’agit d’une solution unique. Grâce au cadre démontable, vous pouvez facilement emporter le vélo pour un transport plus long et le démonter à l’intersaison pour qu’il prenne moins de place. Un vrai atout pour ceux qui combinent vélo et transports en commun ou qui n’ont pas beaucoup de place à la maison.

Côté design, ces modèles sont à la fois robustes et modernes. Leur moteur électrique offre une assistance qui permet de gravir les pentes sans effort et d’arriver à destination sans être trempé de sueur. Que vous alliez au travail ou que vous fassiez des courses, ces vélos vous facilitent la vie.

Confort et agilité en ville

Les Sharp Urban sont parfaits pour se déplacer en ville avec facilité. Leur cadre léger, couplé à une assistance électrique fluide, rend la conduite agréable et intuitive, même dans les embouteillages. La marque complète son éventail de produits avec des freins puissants et une suspension qui absorbe les irrégularités des routes pavées, pour plus de confort.

Quant au modèle Folding, il conserve les mêmes performances tout en étant plus compact. En le pliant en quelques secondes, vous pouvez l’emporter partout avec vous, que ce soit dans le métro, au bureau, ou même à la maison. Ce vélo est conçu pour ceux qui jonglent entre différents modes de transport au quotidien.

Des vélos robustes, pensés pour durer

Sharp ne lésine pas sur la robustesse de ses vélos. Avec des cadres en aluminium, les Sharp Urban et Folding sont conçus pour durer dans le temps. La batterie lithium-ion offre une autonomie suffisante pour couvrir de longues distances sans avoir besoin d’être rechargée tous les jours.

Ces vélos se distinguent aussi par leur maniabilité. Légers et faciles à manœuvrer, ils sont idéaux pour se faufiler dans la circulation dense ou les petites ruelles. En ajoutant ces nouveaux modèles à sa gamme, Sharp propose une alternative économique et durable aux déplacements en voiture.

Sharp Life, la connectivité sur le vélo.

Avec l’application Sharp Life, vous gardez un contrôle total sur vos trajets en vélo électrique. Grâce à cette application, toutes les informations essentielles sont accessibles depuis votre smartphone : état de la batterie, vitesse actuelle, et même localisation en temps réel. Vous pouvez également comparer vos itinéraires enregistrés, pour optimiser vos déplacements quotidiens. Sharp Life simplifie votre expérience de mobilité en vous fournissant une vue d’ensemble sur l’efficacité de vos trajets, tout en vous assurant une gestion pratique et personnalisée de votre vélo électrique.

Date de sortie et prix

Les vélos Sharp Urban et Folding sont déjà disponibles en Europe, mais aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée pour la France. Côté prix, bien qu’aucun tarif officiel ne soit encore communiqué, ces modèles devraient être compétitifs sur le marché des vélos électriques urbains.

Récapitulatif technique

Type : Vélos urbains et pliables

Marque : Sharp

Cadre : Aluminium réglable en hauteur

Moteur : Électrique, central

Batterie : Lithium-ion, grande autonomie

Freins : Disque

Pliabilité : Oui (pour le modèle Folding)

Suspension : Souple pour plus de confort

Pneus : Résistants et adaptés aux routes urbaines

