Tenways CGO600 Plus : un vélo électrique léger et polyvalent pour la ville.

Le Tenways CGO600 Plus est un vélo électrique urbain léger, conçu pour offrir une conduite fluide et naturelle en milieu urbain. Avec un cadre minimaliste, un moteur discret mais efficace et une autonomie allant jusqu’à 100 km, il s’adresse aux cyclistes recherchant un moyen de transport pratique et confortable. Ce modèle succède au CGO600 Pro en intégrant plusieurs améliorations.

Le CGO600 Plus adopte un cadre léger et épuré, inspiré des vélos hollandais. Ses lignes minimalistes et l’intégration des câbles dans la fourche contribuent à une esthétique soignée. Il est disponible en deux coloris (Sky Blue et Pebble Grey) et en deux tailles pour s’adapter aux différentes morphologies.

L’ergonomie est également travaillée avec une potence réglable, permettant d’adapter la position du guidon pour un meilleur confort selon les préférences de l’utilisateur.

Un moteur discret et une assistance progressive

Le vélo est équipé d’un moteur à moyeu arrière Tenways C9 de 250 W, avec un couple maximal de 45 Nm. Il assure une assistance fluide et silencieuse, adaptée aux trajets urbains et aux pentes modérées.

L’intégration d’un capteur de couple haute précision permet d’ajuster automatiquement l’assistance électrique en fonction de la force appliquée sur les pédales. Cette technologie offre une sensation de pédalage plus naturelle et réactive.

Autonomie et batterie intégrée

Le CGO600 Plus fonctionne avec une batterie lithium-ion LG 21700 de 360 Wh (36V, 10 Ah), intégrée au cadre. Selon les conditions de conduite et le poids de l’utilisateur, elle permet de parcourir jusqu’à 100 km avec une seule charge.

La batterie est protégée contre l’humidité grâce à une conception répondant à la norme IPX4, ce qui permet de rouler sous la pluie sans risque.

Transmission et système de freinage

Ce modèle est équipé d’une transmission Shimano Claris à 8 vitesses, qui facilite l’adaptation de l’effort en fonction du relief.

Côté sécurité, le vélo est doté de freins à disques hydrauliques Tektro, offrant un freinage efficace et progressif en toutes conditions météorologiques.

Équipements de sécurité et connectivité

L’éclairage est intégré dans le cadre avec :

Un feu avant conforme à la norme StVZO , intégré au tube de direction, offrant un éclairage optimal .

, intégré au tube de direction, offrant un . Un feu arrière avec fonction de freinage, intégré au garde-boue, améliorant la visibilité des cyclistes.

L’interface utilisateur repose sur un écran OLED couleur, affichant les informations essentielles (vitesse, autonomie, niveau d’assistance). Le vélo peut également être connecté à l’application Tenways, permettant d’accéder à des statistiques de conduite et au suivi de la batterie.

Récapitulatif technique

Moteur : Tenways C9 (250 W, 45 Nm)

: Tenways C9 (250 W, 45 Nm) Autonomie : Jusqu’à 100 km

: Jusqu’à Batterie : 360 Wh (36V, 10 Ah) – Lithium-Ion LG

: (36V, 10 Ah) – Lithium-Ion LG Transmission : Shimano Claris 8 vitesses

: Freins : Disques hydrauliques Tektro

: Capteur : Capteur de couple haute précision

: Affichage : Écran OLED couleur

: Écran Éclairage : Feu avant StVZO intégré , feu arrière avec fonction de freinage

: Feu avant , feu arrière Poids : 18 kg

: Taille : M (1m65 – 1m80) / L (1m80 – 1m95)

: M (1m65 – 1m80) / L (1m80 – 1m95) Coloris : Sky Blue, Pebble Grey

: Résistance à l’eau : Norme IPX4

: Prix : 1799 €

