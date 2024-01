Sharp HT-SB700 2.0.2, la Nouvelle barre de son de Sharp.

La marque Sharp annonce l’arrivée de sa nouvelle barre de son HT-SB700 2.0.2. Une solution pour tous ceux qui ont un petit salon, mais qui veulent bénéficier d’un bon rendu sonore lors du visionnage de leur film.

En 2024, Sharp a franchi un nouveau palier dans l’univers de l’audio domestique avec le lancement de sa barre de son HT-SB700 2.0.2. Présentée au CES 2024, cette barre de son n’est pas seulement un appareil audio – c’est une promesse d’expérience auditive inégalée dans un design étonnamment compacte de la part de Sharp.

Design et Esthétique

Sharp, connue pour son innovation et sa qualité, a repoussé les limites avec cette nouvelle barre de son HT-SB700. Avec sa taille réduite de seulement 52cm, cette nouvelle barre de son devient la plus petite barre de son chez Sharp. Cette taille définie par la société a pour objectif de la rendre parfaite pour tous les espaces, sans compromettre la qualité du son.

Performance audio et Caractéristiques techniques

La HT-SB700 n’est veut pas être seulement belle à regarder. Elle veut aussi être une solution sonore de qualité. Et pour ce faire, Sharp a doté sa barre de son de la technologie Dolby Atmos, pour offrir une expérience sonore 2.0.2 immersive.

Sharp définit cette barre de son comme une solution sonore de salon pour les cinéphiles et les mélomanes, offrant une qualité sonore claire, profonde et enveloppante.

Connectivité Avancée

Cette nouvelle barre de son HT-SB700 propose une connectivité HDMI ARC/CEC. Cela permet d’être facilement connectée à votre téléviseur. On notera également la présence du Bluetooth 5.3 et supporte les protocoles EDR A2DP et AVRCP qui permettra à l’utilisateur d’associer un smartphone pour y diffuser ses playlists préférés présentent sur Spotify, Deezer…

On notera également la présence d’une entrée externe numérique, une entrée optique carrée, une entrée externe analogique avec un minijack stéréo.

Pour ce qui est de la puissance audio de l’enceinte est de 70W (enceinte avant 40W + enceintes en hauteur 30W). Le tout dans une barre de son d’un poids d’environ de 1.7Kg. Enfin, la barre de son est fournie avec une télécommande.

Prix et Disponibilité.

Sharp a veillé à ce que cette technologie de pointe reste accessible. Avec un prix de lancement de 199 euros, la HT-SB700 est une option abordable pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience audio à domicile sans se ruiner.