Sharp propose son enceinte Bluetooth GX-BT60.

Avec cette nouvelle enceinte Bluetooth GX-BT60, Sharp entend proposer une nouvelle solution nomade qui pourra vous suivre partout en vacances pour que vous profitiez pleinement de votre musique préférée.

Le marché de l’enceinte Bluetooth est un marché ou la concurrence est rude et pourtant, de nombreuses marques s’y engouffrent. Il faut dire que dans ce segment on trouve deux types de produits. Des enceintes Bluetooth dédiées à la maison et des enceintes Bluetooth dédiées aux sorties, aux soirées entre amis sur la plage, autour d’un bon barbecue…

Sharp GX-BT60, elle tient presque dans la poche.

La particularité de cette enceinte Bluetooth proposée par Sharp est en effet qu’elle est relativement compacte. À tel point qu’aux dires de la marque, elle peut tenir dans une poche. En outre, elle tient sans problème dans le creux de la main.

Il faut dire qu’elle pose des mensurations intéressantes. Ainsi de forme carrée de 45mm de côté, elle est également très légère. Elle est équipée d’une lanière qui permettra de la tenir au poignet ou à la ceinture.

Du Bluetooth pour plus de facilité et convivialité.

Ainsi, sa taille la rend relativement discrète. Pour ce qui est de sa puissance audio, celle-ci est de 6 Watts RMS. Suffisant pour mettre de l’ambiance. À noter qu’elle est également certifiée IP67 ce qui la rend résistante à la poussière. De plus elle est en mesure de supporter une immersion dans 1 m d’eau pendant 30 minutes maximum.

Coté Bluetooth, elle est compatible Bluetooth v5.0 et supporte le mode True Wireless Stereo (TWS). Concrètement cela veut dire que vous pouvez associer deux enceintes Sharp GX-BT60 simultanément qui créeront une combinaison stéréo gauche/droite.

Autre point intéressant, elle est équipée d’un connecteur jack 3.5mm qui permettra de brancher une source audio via un câble. En outre, sa fonction « auto switch » permettra de passer directement d’une source Bluetooth à une source filaire une fois le câble jack branché.

Si le son peut être réglé directement depuis votre smartphone, l’enceinte est également dotée de boutons de réglage de volume. Enfin, dernier détail et non des moindres son autonomie. Effectivement, cette enceinte est dotée d’une batterie qui offre une autonomie allant jusqu’à 13 heures.

Prix et Disponibilité.

La GX-BT60 est disponible dès maintenant. Son prix de vente conseillé est de 39€ TTC. À noter que l’enceinte est disponible en noir, gris et bleu.