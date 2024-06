FiiO SR11: Un Nouveau Streamer Hi-Res Audio et AirPlay pour les Audiophiles

L’arrivée du FiiO SR11 apporte une nouvelle option pour les amateurs de musique en streaming, combinant des performances audio haute résolution avec une large compatibilité.

FiiO, connu pour ses produits audio performants et abordables, présente le SR11, un streamer qui enrichit son catalogue en offrant une solution économique pour améliorer les systèmes audio traditionnels avec des capacités de streaming modernes.

Compatibilité et Connectivité Élargies

Le FiiO SR11 se distingue par sa compatibilité avec AirPlay et sa certification Roon Ready, permettant une intégration facile avec divers appareils, tels que les iPhones, iPads, MacBooks, et autres dispositifs Apple. Cette compatibilité assure une expérience de streaming fluide et une qualité sonore optimisée pour tous les utilisateurs. Grâce au mode MIX, le SR11 peut gérer simultanément les protocoles AirPlay et Roon, offrant une flexibilité accrue pour le streaming musical.

A relire : Teufel STÉRÉO L 2 : L’Enceinte Colonne Streaming Révolutionnaire La Teufel STÉRÉO L 2 débarque sur le marché avec une combinaison de haute technologie et de design épuré. Ce nouveau modèle d’enceinte colonne active propose un son stéréo de qualité supérieure…

Design et Caractéristiques Techniques du FiiO SR11

Construit avec un corps en alliage d’aluminium, le FiiO SR11 allie robustesse et élégance. Il est équipé d’un écran LCD personnalisable qui affiche les détails du taux d’échantillonnage, le niveau de volume et le mode de fonctionnement, facilitant ainsi le contrôle et l’utilisation quotidienne. Le SR11 supporte des formats audio jusqu’à 768kHz/32-bit et DSD 256, répondant ainsi aux exigences des audiophiles en matière de qualité sonore.

Le streamer offre une variété de sorties numériques, y compris optiques, coaxiales, USB Type-A et USB Type-C, assurant une connectivité universelle avec une large gamme d’équipements audio. Le module Wi-Fi double bande (2.4GHz et 5GHz) et le port Ethernet garantissent une connexion stable, que ce soit en mode filaire ou sans fil.

Avantages de l’Utilisation du FiiO SR11

Le FiiO SR11 est conçu pour être un complément pratique aux systèmes audio existants, transformant n’importe quel système hi-fi traditionnel en un centre de streaming haute résolution. Son prix abordable, fixé à 99 $, le rend accessible à une large audience, tout en offrant des fonctionnalités généralement réservées à des modèles plus coûteux. La gamme du constructeur s’élargit ainsi avec une option permettant de profiter de services de streaming comme TIDAL, Apple Music, et Amazon Music en haute résolution.

Disponibilité et Prix

Le FiiO SR11 est disponible dès maintenant à un prix de 99 $, offrant une solution économique pour ceux qui souhaitent intégrer le streaming hi-fi dans leur système audio sans se ruiner. Son lancement élargit l’offre de produits de FiiO, attirant à la fois les nouveaux utilisateurs et les audiophiles expérimentés.

Récapitulatif Technique