Écoute, un casque sans fil pas comme les autres.

Avec écoute, la marque « Ecoute audio » entend proposer un casque audio sans fil d’un nouveau genre offrant un rendu sonore complètement différent en intégrant une solution dite de « tube à vide » pour proposer un rendu sonore plus réaliste et avec plus de profondeur.

L’univers des casques audio est vaste et on trouve des casques audio de tout type. Filaire, sans fil , RF, Bluetooth, intra auriculaire, supra aural…

Depuis quelques années on voit pas mal de constructeurs propose ce qu’on pourrait appeler des casques « Premium » de type supra aural qui propose un niveau de rendu sonore impressionnant. Ecoute audio avec son nouveau casque entend bien se positionner sur ce marché haut de gamme avec un produit quelque peu différent de par son architecture. Un pari risqué dans un segment ou certains ténors du marché comme les Sony WH-1000XM5 ou YH-E700B de Yamaha ont déjà leurs adeptes.

Écoute, un casque qui exploite la technologie du « Nutube ».

Écoute, est un casque supra aural en aluminium doté de deux gros coussinets qui englobent totalement votre oreille. Des coussinets qui sont équipés de mousse à mémoire de forme qui évacue la chaleur et garde vos oreilles au frais.

Le casque embarque une technologie Bluetooth 5.3 prenant en charge apt-X Adaptive, apt-X LL, LDAC et AAC. Il pourra ainsi s’associer à n’importe quel smartphone, tablette, ordinateur… A noter également qu’il est possible d’associer deux appariels simultanément. La charge se fait via un port USB-C et la marque annonce une autonomie d’ Environ 20 heures d’écoute. Le casque Écoute est également doté d’une fonction ANC pour offrir un meilleur confort d’écoute.

Mais le plus intéressant sur ce casque, c’est sa confection et le fait qu’il exploite une puce Korg Nutube 6P1. Le Nutube P61 possède toutes les caractéristiques des meilleures triodes asymétriques utilisées dans les systèmes hi-fi haut de gamme. En outre il consomme peu d’énergie.

Le casque est également doté d’un convertisseur numérique-analogique Realtek ALC4050 32 bits, 384 kHz (DAC). Enfin, comme souligné au début de l’article, le corps et l’armature du casque sont entièrement en aluminium.

Prix et Disponibilité.

Le casque disponible en divers coloris est commercialisé au prix de 364€ et sera disponible courant janvier 2024.