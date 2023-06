Dyson Zone, Le Casque Audio Supra Auriculaire Sans Fil avec Purification de l’Air

Non, le Dyson Zone n’est pas le nouvel aspirateur révolutionnaire de la marque connue pour ce type de produit. Il s’agit cette fois d’un casque audio sans fil Bluetooth qui en plus de fournir du son purifie l’air en déplacement.

Le monde des casques audio a connu une évolution rapide ces dernières années, avec des avancées technologiques majeures qui ont permis d’améliorer l’expérience d’écoute. L’une de ces avancées est l’intégration de la purification de l’air dans les casques audio, offrant ainsi une expérience audio immersive et une atmosphère propre et saine. Un exemple remarquable de cette technologie est le casque audio supra auriculaire sans fil de la Dyson Zone.

Dyson Zone, un casque audio mais pas seulement.

Le casque audio supra auriculaire sans fil de la Dyson Zone combine la qualité audio supérieure avec la puissance de la purification de l’air. Avec sa connectivité Bluetooth sans fil, il offre une liberté de mouvement totale sans encombrement de câbles. Que vous écoutiez de la musique, regardiez un film ou jouiez à des jeux, vous pouvez vous déplacer librement sans vous soucier des fils gênants.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes de ce casque audio est son système de purification de l’air intégré. La Dyson Zone utilise une technologie avancée de filtration de l’air pour éliminer les particules nocives de l’environnement, telles que les allergènes, les polluants et les odeurs. Grâce à son système de purification de l’air à 360 degrés, le casque crée une bulle d’air propre autour de l’utilisateur, garantissant ainsi une respiration saine pendant l’écoute.

Un design qui surprend.

Le design supra auriculaire du casque audio de la Dyson Zone offre une excellente isolation acoustique, ce qui permet de profiter d’un son clair et immersif. Les haut-parleurs de qualité supérieure offrent une reproduction sonore précise et équilibrée, vous permettant de percevoir chaque détail musical avec une grande précision. Que vous soyez un audiophile passionné ou simplement à la recherche d’une expérience d’écoute agréable, ce casque audio répondra à vos attentes.

La connectivité Bluetooth sans fil du casque vous permet de vous connecter facilement à vos appareils compatibles, tels que votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Vous pouvez ainsi écouter votre musique préférée, passer des appels mains libres et même contrôler certaines fonctionnalités du casque à partir de votre appareil, le tout sans avoir à vous soucier des fils enchevêtrés.

La Dyson Zone a également pris en compte le confort de l’utilisateur lors de la conception de ce casque audio. Les coussinets supra auriculaires doux et rembourrés assurent un ajustement confortable et réduisent la fatigue auditive, vous permettant ainsi de profiter de votre musique pendant de longues périodes sans inconfort. De plus, le casque est doté de commandes tactiles intuitives, vous permettant de contrôler facilement la lecture, le volume et les appels sans avoir à sortir votre appareil.

Prix et Disponibilité.

Le Dyson Zone est désormais à la vente sur le site de la marque au prix de 899€.