Sennheiser RS 5200, le nouveau casque TV de la marque.

Le casque TV sans fil numérique Sennheiser RS 5200 est la nouvelle solution audio que propose le spécialiste du casque audio pour regarder sa TV sans déranger les autres.

Sennheiser est sans doute LE spécialiste du casque audio filaire et sans fil depuis plusieurs decennies. De fait, la marque proposait déjà il y a plus de 15 ans des casques sans fil RF qui permettait de tondre la pelouse tout en écoutant ses CD audio ou la radio depuis sa chaine Hi-Fi du salon.

Sennheiser RS 5200, un casque pour la maison et la TV.

Avec ce casque, Sennheiser propose un casque quelque peu différent de ce que l’on a l’habitude de voir sur notre site. En effet, ce casque fait davantage penser au casque d’écoute que l’on trouve dans les hopitaux qu’au casque de type supra aural.

Ce casque qui se porte tel un stéthoscope de médecin se connecte à votre téléviseur via une transmission sans fil numérique. On ne parle pas ici de Bluetooth mais bien de Radio Fréquence (RF). Il communique avec une station d’accueil qui elle est connectée à votre écran de salon soit en numérique via une sortie optique ou via votre sortie audio analogique.

Le casque Sennheiser RS 5200 est équipé quant à lui de piles rechargeables qui lui offrent une autonomie de 12 heures d’écoute. Notons au passage que la station d’accueil relié à votre téléviseur et qui aura pour fonction de transmettre le son vers le casque sert aussi comme station de charge pour le casque Sennheiser RS 5200.

A lire également :Test : Sennheiser Momentum True wireless 2, des écouteurs intraauriculaires. Sennheiser Momentum True wireless 2, des écouteurs qui tiennent compte de la devise de Sennheiser pour ces appareils : Des écouteurs qui font passer le son avant tout. Ainsi, C’est avec un…

Un drôle de casque intra auriculaire.

Le Sennheiser RS 5200 se présente en effet sur un design qui fait penser comme on vous l’a dit plus haut à un casque audio d’hôpital. Il est doté de deux embouts en silicone qui viendront se glisser dans le creux de votre oreille. A cet effet, Sennheiser propose plusieurs embouts en silicone de différentes tailles. Ceux-ci ont pour fonction de s’adapter à toutes les oreilles.

Détail, intéressant, le casque coupe automatiquement l’alimentation pour « s’éteindre » lorsque l’utilisateur enlève le casque. Par ailleurs, le Sennheiser RS 5200 est doté de la fonction tactile « Speech Clarity ». Selon la marque celle-ci réduit le fond sonore pour rendre le son TV et les dialogues plus intelligibles.

Prix et Disponibilité.

Le casque sans fil Sennheiser RS 5200 est commercialisé au prix de vente conseillé de 249,90 euros.