Test : EarFun Tune Pro, une autonomie impressionnante !

Le marché des écouteurs sans fil continue de s’enrichir de modèles de plus en plus complets et accessibles. La marque EarFun, déjà reconnue pour ses produits offrant un excellent rapport qualité-prix, propose désormais le EarFun Tune Pro, des casques destinés à séduire aussi bien les amateurs de musique que les utilisateurs en quête de polyvalence au quotidien. Mais que valent-ils vraiment face à une concurrence féroce ?



Préambule.

Créée en 2018 en Chine, EarFun s’est rapidement imposée comme une marque à suivre dans le segment des produits audio grand public. Son credo : proposer des innovations autrefois réservées au haut de gamme — réduction de bruit, Bluetooth de dernière génération, résistances aux éclaboussures — tout en conservant des prix compétitifs. Plusieurs distinctions internationales, dont le CES Innovation Award et l’IF Design Award, viennent attester de cette montée en puissance.

Présentation – Description.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque EarFun Tune Pro

Cable USB-C/USB-C

Cable mini jack

Manuel d’utilisation

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Oppo Find X8 Pro

EarFun Tune Pro

Utilisation.

Prise en main, design et confort

Le Tune Pro affiche des finitions sobres mais soignées : charnières en métal, serre-tête ajustable, coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de simili-cuir doux. Il pèse environ 289 g, un bon équilibre entre robustesse et légèreté. Le modèle se replie pour le transport, sans étui rigide inclus, mais le câble USB-C et audio jack sont fournis.

Fonctionnalités et technologie embarquée

Le casque intègre une réduction active du bruit hybride (QuietSmart 2.0) capable d’atteindre jusqu’à -45 dB. Cinq micros alimentés par IA filtrent efficacement les bruits ambiants et améliorent la clarté des appels, bien que dans des environnements très bruyants, la suppression reste limitée. Le mode multipoint via Bluetooth 5.4 permet de gérer deux appareils simultanément, très pratique en situation professionnelle ou multi-appareil.

Application mobile : un vrai plus

L’application EarFun Audio s’impose comme un complément indispensable au Tune Pro. Contrairement à d’autres marques, elle ne nécessite pas de création de compte, un détail appréciable.

On y retrouve :

un égaliseur personnalisable , avec plusieurs préréglages (classique, pop, jazz, rock) et la possibilité d’ajuster manuellement le spectre sonore ;

la gestion des modes ANC (réduction active, transparence, normal), permettant d’adapter l’isolation au contexte ;

un mode cinéma qui améliore la spatialisation pour les films et séries ;

un générateur de bruit blanc pour favoriser la concentration ou le sommeil ;

la personnalisation des commandes tactiles, pratique pour adapter le casque à ses usages quotidiens.

Qualité sonore

Doté de double drivers dynamiques de 40 mm et 10 mm, le casque délivre un son riche en basses sans sacrifier les détails des médiums et des aigus. Le rendu est équilibré et polyvalent, avec une compatibilité Hi-Res via connexion USB-C. Le résultat surprend agréablement pour un casque de cette gamme de prix.

Autonomie et charge

Le constructeur annonce jusqu’à 120 h d’écoute avec ANC désactivée, et environ 80 h avec ANC actif. Une charge rapide de 10 minutes suffit pour fournir jusqu’à 15 h d’utilisation, un atout majeur pour les déplacements fréquents.

Conclusion.

Le EarFun Tune Pro surprend par la richesse de son équipement pour sa gamme de prix : ANC correct, son Hi-Res équilibré, autonomie XXL, appels assistés par IA, tout en conservant un tarif abordable. Malgré des micros perfectibles en milieu très bruyant et l’absence de codecs Bluetooth HD, il offre un compromis solide entre fonctionnalités et prix.

Points Positifs Points Négatifs + Autonomie impressionnante – Qualité limite du micro + Bon rapport qualité/prix – Anti-noise control suffisant + – Absence d’étui de transport

Evaluation.

Configuration : 15/20 Utilisation : 14/20 Fonctions : 16/20 Signal Wifi / Bluetooth : 20/20 Prix : 16/20 Note finale : 14/20

Liens d’achat.

Photos du produit :