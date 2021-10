Dream Machine, la solution connectée pour votre bien-être.

Avec sa lampe Dream Machine, la jeune startup créée par deux amis professionnels de l’hypnose et passionnés par l’esprit humain propose une « lampe connectée » qui saura vous apporter un moment de bien-être et de relaxation.

Le monde de la santé profite désormais de la partie connectée, du Bluetooth ou du Wi-Fi pour proposer des produits qui ont pour objectif de vous offrir un meilleur confort de vie ou un meilleur bien-être. On le voit avec de nombreux produits connectés dont notamment les montres connectées, mais aussi des objets pour la maison comme l’Aromasound Symphoney, un diffuseur d’huiles essentielles connecté.

À lire également :Test : Aromasound Symphoney, un diffuseur d’huiles essentielles connecté. Allier la diffusion d’huiles essentielles et votre musique préférée c’est ce que nous propose le Aromasound dans sa version Symphoney. Vous recherchez un moment de détente qui éveille vos sens ? Ce…

Dream Machine, votre hypnotiseur connecté ?

À l’origine de ce projet ambitieux et audacieux qui aura nécessité trois années de recherche, Kevin Finel directeur de l’A.R.C.H.E, la plus grande école d’hypnose d’Europe et Brice Battung professionnel de santé, responsable de formation en hypnose médicale.

Les créateurs définissent d’ailleurs leur « lampe » comme :

« Un vaisseau de l’esprit qui permet à tous d’explorer sa conscience. Il faudrait presque des années de méditation pour atteindre un tel état et pourtant avec la Dream Machine il est possible d’y accéder en un temps record »

Concrètement la Dream Machine fait penser à une lampe conique qui émet de la lumière pulsée. Un peu à la manière d’un stroboscope de discothèque. Mais cette lampe en fait ne se regarde pas vraiment.

Effectivement, associée via Bluetooth à une application à installer sur votre smartphone, la lampe émet des séquences lumineuses selon le type de « besoin » que vous souhaitez. « Libéré du passé », « réduction du stress », « corps et sexualité », « amour propre » ou encore « confiance en soi ».

Voilà quelques thèmes que l’utilisateur peut choisir. Ensuite il lui suffit de se mettre devant la Dream Machine, de fermer les yeux et l’objet fait le reste.

En effet, il faut fermer les yeux.

Le scintillement lumineux émis par la Dream Machine agit alors comme un miroir reflétant les pensées inconscientes du voyageur intérieur. Un peu de la même manière que lorsque les scientifiques de la santé vous disent qu’il est important pour le cerveau de regarder le soleil les yeux fermés pour la libération d’hormones dans votre cerveau. On pense notamment à la sérotonine.

Du design, mais pas seulement.

La Dream Machine hérite d’un design conçu par le designer français Alix Videlier. Elle mesure 300x300x300mm. Elle est dotée de 21 LEDs et est conçue en polycarbonate et en acier. Enfin, la Dream Machine intègre une puce Bluetooth. C’est elle qui permettra l’association avec votre tablette ou votre téléphone mobile pour diffuser les séquences lumineuses.

Prix et Disponibilité.

Disponible depuis quelques jours sur le site Kickstarter, la Dream Machine est proposée au prix de 290€.