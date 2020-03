Test : Aromasound Symphoney, un diffuseur d’huiles essentielles connecté.

Allier la diffusion d’huiles essentielles et votre musique préférée c’est ce que nous propose le Aromasound dans sa version Symphoney. Vous recherchez un moment de détente qui éveille vos sens ? Ce diffuseur pourrait peut être vous convenir, découvrons le ensemble !



Préambule.

Big Ben, entreprise française bien connue pour la commercialisation d’accessoires et la distribution de jeux vidéo, enceintes audio grand public. Cette fois, la marque nous présente ici un diffuseur d’huiles essentielles couplé à une enceinte nomade.

En outre, il existe également un second modèle proposé par la marque, le Lillysherry, version filaire de la première avec un design qui lui est propre. En terme de puissance, elle est équivalente à la Symphoney.

Bref, passons maintenant à une prise de connaissance plus détaillée du produit.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Puissance musicale totale : 15Watts

Effet lumineux : 7 couleurs avec réglage de l’intensité

Minuterie : 30mn/60mn/120mn/180mn

Mode continu ou intermittent de la diffusion

Diffuseur ultrasonique / Brumisation à froid

Arrêt automatique lorsque le niveau de l’eau est trop bas

Idéal pour parfumer une pièce jusqu’à 30m²

Application IOS et Android dédiée à l’appareil

Batterie de 5200mAh rechargeable par micro-USB (câble inclus)

Bluetooth

Jusqu’à 8h d’autonomie

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Enceinte diffuseur d’huiles essentielles.

Câble micro-USB.

Notice d’utilisation.

Échantillon d’huile essentielle.

Installation / Configuration.

Alors, une fois notre enceinte sortie de son écrin, nous nous penchons sur son installation. Au premier abord, celle-ci se révèle assez simple, on retrouve un câble micro-USB qui nous servira à charger la batterie 5200 mAh .

Par ailleurs, les touches de contrôle se situent à l’arrière de la Symphoney ; La gestion du son, la mise en pause de la playlist et également le « mode » qui servira à régler le temps de diffusion des huiles essentielles. Malgré tout, si vous éprouvez des difficultés dans la configuration, les concepteurs mettent à disposition une vidéo explicative assez bien faite. De fait, il faut le souligner.

Ensuite, afin de pouvoir contrôler la luminosité ainsi que la colorimétrie, nous devons nous munir de l’application dédiée. Elle est présente sous IOS et sous Android. De plus, il est également possible de gérer sa musique et les paramètres de diffusion. une fonction alarme est aussi proposée.