ColorOS 12, la nouvelle mise à jour d’Oppo !

Avec ColorOS 12, Oppo propose à tous ses clients une mise à jour de la surcouche Android de ses téléphones. Une nouvelle version du système basée sur Android 12.

Oppo vient donc de déployer son nouveau système d’exploitation ColorOS 12. Enfin, entendons-nous bien, il ne s’agit pas d’un système d’exploitation complet, mais bien d’une surcouche amenée sur Android.

En effet, il est souvent de coutume sur les smartphones Android de voir les constructeurs apporter leur surcouche pour encore un peu plus personnaliser leur smartphone et apporter des fonctionnalités propres à leur smartphone.

Pour rappel, c’est d’ailleurs ainsi qu’est né OnePlus qui proposait au départ une surcouche, mais aussi une refonte d’Android pour rendre les smartphones plus réactifs, performants…

Alors, les tout premiers à profiter de cette nouvelle surcouche seront les possesseurs de l’OPPO Find X3 Pro. En effet, le « flagship » du constructeur sera le premier à profiter d’Android 12 et de ColorOS 12. Les autres modèles de la marque auront eux aussi droit à la migration Android 12 et ColorOS 12 pour 2022.

Ainsi, le constructeur de smartphone nous offre déjà quelques informations sur ce qui sera à venir. Notamment, de nouvelles icônes et des animations améliorées. La marque annonce aussi des améliorations en termes de fluidité et de convivialité :

« Le nouveau ColorOS 12, qui met l’accent sur le confort et l’endurance, permet de résoudre les problèmes de latences et de bugs après une utilisation prolongée. Largement optimisées, ses capacités en matière d’anti fragmentation et d’allocation intelligente des ressources conduisent à un vieillissement ralenti du système (2,75% en 3 ans) ainsi qu’à une occupation de la mémoire réduite de 30% pour une consommation de batterie réduite de 20% »