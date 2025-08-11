Crosley C65 : une platine vinyle qui joue la carte de la simplicité stylée

Pas besoin d’être un audiophile pointu pour apprécier un bon disque vinyle. Et c’est justement ce que Crosley a compris avec la C65, une platine pensée pour celles et ceux qui veulent écouter leurs vinyles tranquillement, sans se prendre la tête, mais avec un minimum de style et de qualité.

Crosley, c’est un nom qui revient souvent dès qu’on parle de tourne-disques au look vintage. Depuis un bon moment, la marque propose des platines accessibles à tous. Avec la C65, elle monte un peu en gamme tout en gardant une approche simple, pour ceux qui veulent juste poser un disque et profiter.

Une platine au design qui s’intègre partout

Premier truc qui saute aux yeux : le design. Bois clair ou foncé, un plateau métallique, des boutons sobres. C’est joli, ça ne prend pas trop de place, et ça donne un petit côté rétro sans faire vieillot. On peut facilement l’imaginer dans un salon moderne, une chambre ou même un coin bureau. Bref, ça passe partout.

A relire : Henry de Gadhouse : la platine vinyle Bluetooth qui marie élégance vintage et technologie moderne La platine vinyle Henry de Gadhouse, accompagnée de ses enceintes bibliothèque, allie design rétro et fonctionnalités contemporaines. Disponible en finitions Ébène et Acajou, elle offre une expérience d’écoute immersive pour les amateurs…

Bluetooth : branchée, mais pas trop

La C65 est une platine, mais pas que. Elle est aussi équipée du Bluetooth dans les deux sens. Tu peux envoyer le son du vinyle vers une enceinte Bluetooth, ou au contraire, envoyer du son de ton téléphone vers ses enceintes. Pratique si tu veux varier les plaisirs entre un bon vieux disque et une playlist Spotify.

Enceintes incluses : plug & play

Autre bon point : pas besoin d’acheter d’enceintes à côté. Crosley fournit une paire de petites enceintes avec la platine. Elles font le job pour un usage quotidien. Tu branches, tu poses ton disque, et c’est parti. Bien sûr, si un jour tu veux passer sur du matos plus costaud, c’est possible grâce aux sorties prévues.

Un bras réglable pour éviter d’abîmer ses disques

Souvent, sur les platines abordables, le bras est fixe et pas toujours bien équilibré. Ici, Crosley propose un bras avec contrepoids réglable, ce qui permet de mieux respecter tes vinyles et d’obtenir une meilleure écoute. Pas besoin d’être un expert, mais c’est rassurant de savoir que l’appareil ne va pas maltraiter ta collection.

Pour qui est cette platine ?

Si tu cherches une platine ultra high-tech avec des tonnes de réglages, ce n’est pas la bonne cible. La C65, c’est plutôt pour les gens qui veulent redécouvrir le plaisir simple d’écouter un vinyle, sans se perdre dans les câbles ou les réglages. Elle est faite pour fonctionner facilement, mais sans tomber dans le tout plastique ou le gadget.

Récapitulatif technique

Lecture 33/45 tours

Cellule magnétique (MM) déjà installée

Bras avec contrepoids ajustable

Connexion Bluetooth bidirectionnelle

Sortie ligne et phono

Enceintes incluses

Design bois + plateau métal

Format compact (41 x 36 x 12 cm)

Poids : 7,6 kg

D’autres produits similaires :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

