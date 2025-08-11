Bosch eBike Flow 1.28 : nouvelles fonctionnalités, plus de puissance et personnalisation avancée pour votre VAE

L’application eBike Flow continue d’évoluer avec la version 1.28, offrant aux utilisateurs de vélos à assistance électrique un gain notable en puissance, personnalisation et fonctionnalités pratiques. Cette mise à jour apporte des améliorations majeures au comportement au pédalage, tout en enrichissant les services proposés via l’abonnement Flow+.

La marque Bosch poursuit l’expansion de son écosystème connecté pour VAE. Avec cette mise à jour, elle met l’accent sur l’adaptabilité des motorisations, la sécurité de la batterie, le partage simplifié du vélo et des outils de navigation toujours plus précis. L’objectif est clair : rendre chaque trajet plus fluide, sûr et agréable.

Réglage précis de la puissance pour un pilotage sur mesure

La version 1.28 permet désormais d’adapter les valeurs de performance de plusieurs motorisations du système intelligent Bosch. Que vous rouliez en Cargo Line, Performance Line PX, Performance Line Speed, Performance Line CX ou Performance Line SX (prévu à l’automne 2025), vous pouvez ajuster la puissance maximale par paliers de 25 watts.

A relire : Bosch E-Bike, vous saviez que votre vélo électrique était connecté ? Le Bosch E-Bike, doté de technologies intelligentes, change la façon dont nous utilisons nos vélos électriques. En effet, le constructeur allemand intègre des fonctionnalités connectées dans ses moteurs pour offrir une expérience…

Cette personnalisation se fait directement dans l’application via des curseurs intuitifs, offrant la possibilité de passer d’un pédalage souple à une réponse plus dynamique selon le terrain ou l’effort souhaité.

Nouveau mode eMTB+ : contrôle et puissance combinés

Bosch introduit un mode intermédiaire entre eMTB et Race : le eMTB+. Il conserve la gestion fine de l’effort propre au mode eMTB, tout en libérant jusqu’à 400 % d’assistance pour les moments où la réactivité est cruciale.

Disponible pour plusieurs motorisations Performance Line CX et prévu pour la Performance Line SX à l’automne 2025, ce mode offre une expérience de conduite polyvalente, idéale pour les terrains techniques ou les montées soutenues.

Partage de VAE simplifié avec Flow+

Avec la fonction Share VAE, vous pouvez prêter votre vélo à jusqu’à cinq personnes, qu’elles soient membres de votre famille ou amis, tout en conservant un contrôle total en tant qu’utilisateur principal.

Les invités n’ont pas besoin d’abonnement Flow+ : ils peuvent utiliser le vélo et certaines fonctions de l’application, tandis que vous gardez la main sur les paramètres clés, les mises à jour à distance et la fiche d’identité du VAE. L’invitation se fait simplement via un lien généré dans l’application.

Battery Lock : protection numérique de la batterie

La sécurité franchit un cap avec Battery Lock, une fonction premium qui désactive électroniquement la batterie en cas de vol, la rendant inutilisable. Accessible via les paramètres « Lock & Alarm », cette fonctionnalité peut être activée automatiquement lorsque le vélo est éteint ou l’écran retiré.

Elle fonctionne en complément de l’eBike Lock, et peut être gérée depuis l’application ou via les écrans Kiox 300 et Kiox 500.

Statistiques annuelles et navigation 3D pour une vision complète

La Synthèse annuelle de Flow+ rassemble vos données de roulage sur une année complète : distance parcourue, temps total, dénivelé, nombre de sorties et économies de CO₂. Ces données, liées à votre compte, s’appliquent à tous les VAE enregistrés.

Côté navigation, la vue cartographique 3D sur l’écran Ride permet une meilleure compréhension du terrain et des points d’intérêt. Cette fonction rend l’orientation plus intuitive, en ville comme en nature, même sans navigation active.

Récapitulatif technique

Version : eBike Flow 1.28

Nouvelles motorisations compatibles : Cargo Line, Performance Line PX, Performance Line Speed, Performance Line CX, Performance Line SX (à venir)

Réglage puissance max : par paliers de 25 W

Nouveau mode : eMTB+ (jusqu’à 400 % d’assistance)

Fonctions Flow+ ajoutées : Share VAE (jusqu’à 5 personnes) Battery Lock (désactivation batterie en cas de vol) Synthèse annuelle (statistiques complètes) Carte 3D optimisée pour écran Ride

Compatibilité clés numériques : smartphone + écrans Kiox 300 / Kiox 500

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

