Cruiser Plus Deluxe : un tourne-disque portable au look rétro, revisité par Crosley

Le Cruiser Plus Deluxe s’inscrit dans la continuité d’une gamme qui a marqué les amateurs de vinyles et de design vintage. Crosley, connu pour son approche néo-rétro du son analogique, revient avec une version révisée de son modèle emblématique. Le style est préservé, les fonctionnalités évoluent.

L’américain Crosley étoffe donc son catalogue avec une version revisitée du Cruiser, fleuron de sa gamme depuis plus d’une décennie. Pensé pour un usage nomade mais avec une attention accrue au rendu sonore, ce Cruiser Plus Deluxe marque une étape dans la montée en gamme discrète du constructeur.

Design rétro, portabilité toujours au rendez-vous

La première promesse du Cruiser Plus Deluxe reste son esthétique. Fidèle à l’identité de Crosley, le tourne-disque conserve sa silhouette de valise rigide, habillée d’un revêtement en similicuir disponible dans une palette variée de couleurs pop ou pastel. Les amateurs de déco vintage y verront un bel objet autant qu’un lecteur fonctionnel. Avec un poids contenu et une poignée intégrée, le produit se destine clairement à être transporté facilement, que ce soit pour animer une soirée ou écouter un vinyle sur une terrasse ensoleillée.

Connexion Bluetooth : du vinyle vers l’enceinte

La principale évolution réside dans l’ajout d’un émetteur Bluetooth, permettant au Cruiser Plus Deluxe de se connecter à une enceinte externe sans fil. Une approche inversée par rapport à la réception Bluetooth traditionnelle (qui permet de lire de la musique depuis un smartphone). Ici, Crosley mise sur un usage plus souple : le vinyle est lu sur le Cruiser, mais le son peut être transmis à un système plus performant. Une manière élégante de contourner les limites acoustiques d’un châssis compact.

Une platine trois vitesses pour couvrir l’essentiel

Sous son couvercle, le Cruiser Plus Deluxe embarque un plateau trois vitesses (33, 45 et 78 tours par minute), compatible avec la majorité des formats vinyle existants. Le changement de vitesse se fait via un commutateur mécanique situé sur le plateau. Le bras de lecture est équipé d’une cellule standard, remplaçable, sans surprise ni ambition audiophile, mais suffisante pour une écoute d’appoint.

Haut-parleurs intégrés : le strict minimum

Les haut-parleurs stéréo intégrés dans le boîtier offrent un rendu sonore basique, qui reste fidèle à l’esprit de la gamme. Le Cruiser Plus Deluxe ne prétend pas rivaliser avec des systèmes hi-fi ; il vise plutôt une expérience accessible et mobile. La présence d’un port jack permet toutefois d’y connecter un casque ou des enceintes filaires pour améliorer la restitution. Crosley n’a pas poussé les curseurs du son, mais offre la flexibilité pour le faire soi-même.

Une expérience simple et sans fioritures

Le Cruiser Plus Deluxe séduit aussi par sa simplicité. L’utilisateur n’a pas à manipuler de logiciels, d’applications, ni de configurations complexes. Une alimentation secteur, un interrupteur, un bouton de volume et le tour est joué. Cette épure dans l’usage renforce l’accessibilité du produit, pensé pour les jeunes amateurs de vinyles ou comme platine secondaire à glisser dans un salon.

Récapitulatif technique

Type : tourne-disque portable

Vitesses : 33, 45, 78 RPM

Bluetooth : émetteur intégré vers enceinte sans fil

Enceintes intégrées : stéréo, dans le coffret

Sorties audio : RCA, jack 3,5 mm

Cellule : standard, remplaçable

Alimentation : secteur

Dimensions : compact, format valise

Poids : léger, poignée intégrée

Couleurs disponibles : multiples, finitions rétro

