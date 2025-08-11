ImmortalWrt : la nouvelle mise à jour qui renforce la stabilité et les fonctionnalités

ImmortalWrt continue d’évoluer pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants en matière de réseau. Cette nouvelle mise à jour apporte des améliorations techniques notables, avec un accent sur la stabilité, la compatibilité matérielle et la sécurité des connexions. Conçu comme un dérivé d’OpenWrt, le firmware s’impose comme une alternative flexible et performante pour les routeurs et passerelles.

Créé par une communauté active, ImmortalWrt élargit sa compatibilité avec de nouveaux modèles d’appareils, permettant aux utilisateurs de redonner vie à du matériel plus ancien tout en bénéficiant de fonctionnalités modernes. La philosophie du projet reste inchangée : offrir un système personnalisable, sécurisé et optimisé pour un contrôle complet de son réseau domestique ou professionnel.

Optimisation des performances réseau

La mise à jour optimise la gestion du CPU et de la mémoire, offrant une meilleure réactivité lors de fortes charges. Le firmware intègre désormais des optimisations pour le routage matériel et les connexions à haut débit, réduisant la latence et améliorant la qualité de service.

Support matériel élargi

La gamme des appareils compatibles s’agrandit, couvrant de nouveaux modèles ARM et MIPS. Cette ouverture permet de prolonger la durée de vie de nombreux routeurs, évitant leur obsolescence rapide et réduisant les déchets électroniques.

Améliorations de sécurité

La mise à jour intègre les derniers correctifs de sécurité Linux, renforce les protocoles VPN et met à jour le pare-feu intégré. Les utilisateurs bénéficient d’une meilleure protection contre les intrusions et les attaques réseau.

Interface utilisateur plus fluide

L’interface web LuCI a été revue pour plus de clarté et de rapidité. Le temps de chargement des pages de configuration est réduit, et de nouvelles options permettent de personnaliser plus finement les réglages.

Fonctions avancées pour utilisateurs experts

La nouvelle version intègre des outils de surveillance réseau en temps réel, un support étendu pour les VLAN complexes, et une meilleure compatibilité avec les systèmes domotiques connectés via IPv6.

Récapitulatif technique

Basé sur : OpenWrt

Noyau Linux : dernière version stable incluse

Support matériel : élargi à de nouveaux modèles ARM/MIPS

Interface web : LuCI optimisée

Sécurité : mises à jour kernel, VPN renforcé, pare-feu amélioré

Fonctions réseau : QoS, VLAN avancés, surveillance en temps réel

Utilisation : routeurs domestiques, passerelles professionnelles, systèmes IoT

