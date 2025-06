Henry de Gadhouse : la platine vinyle Bluetooth qui marie élégance vintage et technologie moderne

La platine vinyle Henry de Gadhouse, accompagnée de ses enceintes bibliothèque, allie design rétro et fonctionnalités contemporaines. Disponible en finitions Ébène et Acajou, elle offre une expérience d’écoute immersive pour les amateurs de musique.

Gadhouse, marque reconnue pour ses produits audio au style vintage, étoffe son catalogue avec Henry, une platine vinyle qui combine esthétique mid-century et technologies actuelles. Elle s’adresse aux mélomanes souhaitant profiter de leurs vinyles tout en bénéficiant de la connectivité moderne.

Design raffiné et matériaux nobles

La platine Henry se distingue par son design inspiré des années 60, avec des finitions en bois véritable : Ébène, pour une touche sophistiquée, et Acajou, évoquant une chaleur nostalgique. Ces choix esthétiques permettent à la platine de s’intégrer harmonieusement dans divers intérieurs, ajoutant une note d’élégance.

A relire :

Qualité sonore supérieure grâce à des composants de choix

Équipée d’une cellule Audio Technica AT3600L, la platine assure une restitution sonore claire et précise. Le système d’enceintes de 60W offre une puissance suffisante pour remplir une pièce de musique, tout en conservant une fidélité audio remarquable. Le bras de lecture de 8,6 pouces et le système à faible bruit garantissent une lecture fluide des vinyles.

Connectivité moderne pour une utilisation polyvalente

La Henry intègre la technologie Bluetooth, permettant de diffuser de la musique sans fil depuis divers appareils. Elle dispose également d’un port USB pour l’encodage, facilitant la numérisation des vinyles. Les vitesses de lecture 33 1/3 et 45 RPM offrent une compatibilité avec la majorité des disques.

Fonctionnalités pratiques pour une expérience utilisateur optimale

Parmi les caractéristiques notables, on trouve un contrepoids de bras réglable, une fonction anti-skating, et un plateau en fer pour une stabilité accrue. La platine est livrée avec des accessoires tels qu’un adaptateur 45 RPM, un tapis antidérapant, et des câbles RCA, assurant une installation aisée.

Un rapport qualité-prix attractif

Proposée à 319 $ US ou 275 £, la Henry offre une combinaison de design, de performance et de fonctionnalités modernes à un prix compétitif. Elle représente une option intéressante pour ceux qui recherchent une platine vinyle complète et élégante.

Récapitulatif technique

Vitesses de lecture : 33 1/3 et 45 RPM

Cellule : Audio Technica AT3600L

Puissance des enceintes : 60W (2 x 18W RMS)

Connectivité : Bluetooth, USB pour encodage

Dimensions platine : 418 x 123 x 346 mm

Poids platine : 5,77 kg

Dimensions enceintes : 162 x 248 x 158 mm

Poids enceintes : 3,76 kg

Accessoires inclus : adaptateur 45 RPM, tapis antidérapant, câbles RCA, manuel d’utilisation

D’autres produits similaires :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.