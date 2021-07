Creative T60, les nouvelles enceintes Bluetooth pour PC !

Avec les enceintes Creative T60, la marque mythique dans le segment de l’audio pour ordinateur alias Creative propose une nouvelle référence dans cette gamme qu’elle a baptisée « T ». Une gamme qui se compose de systèmes compacts d’enceintes hi-fi 2.0.

Nous sommes de plus en plus devant nos écrans depuis des ordinateurs portables, et l’encombrement d’un bureau est toujours de plus en plus important. Mais lorsque l’on travaille on aime aussi pouvoir avoir un bruit de fond ou avoir à faire à des réunions et vidéo-conférences. Pour tous ces points, Creative dévoile ses nouvelles enceintes.

Creative T60, design sobre, mais efficace.

Alors, pour le design, Creative fait dans le sobre pour cette paire d’enceintes. Des enceintes rectangulaires légèrement inclinées vers le haut. Un design noir standard avec en façade une « coque » noire laqué qui laisse apparaitre le haut-parleur central.

Pour ces nouvelles enceintes venues, Creative propose une solution équipée de deux puissants haut-parleurs pleine gamme de 2,75 pouces, avec un amplificateur numérique intégré. Côté puissance, on part sur une solution de 30 Watts RMS, pouvant monter en crête jusqu’à 60 Watts.

Une connectique bien fournie pour ces Creative T60.

Par ailleurs, le constructeur audio nous annonce l’intégration de technologie de son cru comme la technologie BasXPort qui est en mesure d’apporter des basses plus profondes.

Les enceintes proposent également une solution complète en matière de compatibilité de source audio. Ainsi, les enceintes sont équipées d’un port audio USB-C, un port jack 3.5mm, une entrée AUX et une entrée micro. De plus, pour éviter le plus possible de fil entre les enceintes et par exemple votre ordinateur portable, Creative a équipé ses enceintes Creative T60 de Bluetooth 5.0.

A noter qu’une des enceintes est équipée d’un bouton central de réglage de volume et de trois petits boutons qui donneront accès à certaines fonctionnalités. Bref, une solution complète simple et efficace pour tous ceux qui veulent équiper leur espace de travail en toute simplicité.

Prix et Disponibilité.

Les Creative T60 sont d’ores et déjà disponibles au prix de 79,99€.

