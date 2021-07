NETGEAR WAX630, le nouveau point d’accès Wi-Fi 6 !

Avec ce nouveau NETGEAR WAX630, la marque spécialiste dans les réseaux informatiques entend proposer une nouvelle solution Wi-Fi pour étendre un réseau Wi-Fi déjà existant. Un point d’accès Wi-Fi qui propose une solution Wi-Fi 6 étendue.

Le monde du particulier et de l’entreprise s’est désormais adapté à l’adoption du Wi-Fi pour accéder au réseau local et à internet. En outre, l’utilisation du smartphone et de l’ordinateur portable ont largement favorisé la prolifération et l’usage du Wi-Fi.

NETGEAR WAX630, un point d’accès PoE !

Ce nouveau point d’accès proposé par Netgear est avant tout destiné aux TPE et PME qui veulent s’offrir un réseau Wi-Fi stable et performant. Il vient ainsi compléter l’offre professionnelle de la marque avec un quatrième membre dans sa famille de points d’accès Insight.

Ce nouveau point d’accès s’offre le support du PoE de telle sorte qu’il ne faut pas venir tirer un câble électrique pour l’alimenter, seul le câble Ethernet suffira.

Pour ce qui est des technologies embarquées en matière de Wi-Fi, ce NETGEAR WAX630 propose une solution Wi-Fi 6 alias 802.11ax. La norme la plus rapide actuellement en matière de Wi-Fi. Le point d’accès est également tri-bande et annonce un débit théorique sur les ondes de 6Gbit/s. Le tri bande se fait sur une bande 2.4Ghz et deux bandes 5Ghz.

Sécurité, multi réseau, contrôle à distance pour le NETGEAR WAX630.

Pour ce qui est de la sécurité, ce nouveau point d’accès bénéficie du WPA3, de même il sera possible via l’interface de gestion de sécuriser l’accès aux machines connues uniquement. Par ailleurs, ce nouveau venu dans la gamme de Netgear propose également la possibilité de déployer jusqu’à 16 réseaux sans fil distincts (SSID). Des réseaux se trouvant sur des VLAN différents. Ainsi, il sera possible de diffuser du Wi-Fi pour les invités, les clients, l’administration sans qu’aucune machine d’un réseau ne puisse accéder à l’autre réseau.

Surveillance et gestion à distance via Insight.

Vous ne le savez peut-être pas, mais Netgear propose sa plateforme Insight qui permet d’accéder à distance à tous les points d’accès de la gamme. Un principe de plus en plus utilisé dans le monde professionnel pour les IT. C’est d’ailleurs le cas chez Cisco avec les Meraki et aussi chez Ubiquiti.

Pour ce NETGEAR WAX630, la marque offre un Abonnement Insight d’un an inclus, une Détection et configuration instantanée.

Prix et Disponibilité.

Le point d’accès NETGEAR® Insight™ Managed WiFi 6 AX6000 Tri-bande Multi-gig est maintenant disponible au prix de 329,99 euros.