Creative Outlier Air V3, les nouveaux intra de chez Creative !

Avec les Creative Outlier Air V3, Creative remet le couvert et propose une nouvelle génération de ses écouteurs sans fil intra auriculaire haut de gamme. Un nouveau design amélioré, mais pas seulement.

Le monde de l’audio et plus particulièrement celui des casques audio subit de plein fouet depuis plus de deux ans maintenant, la vague des écouteurs intraauriculaire. Des écouteurs de qualité qui viennent se glisser dans le creux de vos oreilles.

Creative est une marque bien connue de tous ceux qui ont eu un moment dans leur vie ces dix dernières années un ordinateur à la maison. Effectivement, la marque est un poids lourd dans l’industrie audio dédié à l’informatique. En outre, la marque a su développer toute une gamme de produits dont notamment des casques audio de tout type.

Creative Outlier Air V3, nouvelle évolution des Creative Outlier Air V2.

Alors, certes, la marque innove, mais dans la continuité. De fait, ces nouveaux venus sont les successeurs des fameux Creative Outlier Air V2. Des écouteurs intraauriculaires que nous vous avions présentés en avril dernier lors d’un test complet.

À relire également : Test : CREATIVE Outlier AIR V2. Aujourd’hui je teste les écouteurs CREATIVE Outlier AIR V2. J’avoue avoir un petit faible pour cette marque qui m’a accompagné toute mon enfance où je bricolais mon vieux PC de bureau 386…

Alors, la nouveauté commence par un léger et subtil lifting des écouteurs. Niveau technique, ces nouveaux venus sont équipés d’une fonction de suppression du bruit ambiant. Pour ce qui est de la connexion sans fil, ils ont droit également à de la connectivité Bluetooth 5.2.

De plus, ces nouveaux écouteurs Creative Outlier Air V3 sont désormais équipés de quatre microphones pour une meilleure captation de la voix.

Plus d’autonomie, plus de technologie.

Les Creative Outlier Air V3 continuent de proposer une excellente autonomie avec jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge, et 40 heures au total grâce au boitier. Par ailleurs, comme pour certains autres de ses produits, Creative annonce une compatibilité Super X-Fi READY pour Les Creative Outlier Air V3. Une nouvelle fonctionnalité et des réglages disponibles via l’app Creative.

Pour rappel, la technologie Super X-Fi délivre un son holographique de haute définition, simulant un système multi-haut-parleurs haut de gamme.

Prix et Disponibilité.

Les Creative Outlier Air V3 sont disponibles au prix promotionnel de 59,99€ sur le site de Creative.