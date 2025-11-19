Soundcore Work : l’enregistreur vocal IA miniature qui va changer vos réunions

C’est fini, les notes prises à la va-vite ou les comptes rendus incomplets. Avec le soundcore Work, soundcore propose un tout petit outil qui en fait beaucoup : enregistrer vos conversations, les transcrire automatiquement et en faire des résumés clairs. Et tout ça tient dans un format plus petit qu’une pièce de monnaie.

La marque, connue pour ses casques et enceintes sans fil, ajoute un nouveau chapitre à son histoire. Elle s’ouvre à la productivité intelligente, en lançant un micro-enregistreur piloté par intelligence artificielle, pensé pour les pros mais qui peut séduire bien au-delà.

Tout petit, vraiment malin

Ce qui frappe d’abord, c’est sa taille : 2,3 cm de diamètre, 10 grammes. Il tient dans la main, se clipse à un col ou se porte comme un pendentif. L’interface est simple : on appuie pour enregistrer, on tape deux fois pour signaler un moment important. Il n’y a rien à gérer, il fait tout en fond.

À la fin, l’appareil synchronise automatiquement les enregistrements avec l’appli soundcore, qui les transforme ensuite en textes exploitables. Moins de tracas, plus de contenu utilisable.

Transcrire et résumer, il sait faire tout seul

Le point fort du soundcore Work, c’est son intelligence artificielle intégrée, alimentée par les technologies de GPT. Il reconnaît plus de 100 langues, identifie les différents intervenants d’une conversation, et résume les échanges avec une précision bluffante.

En clair : vous parlez, il capte, et quelques minutes plus tard, vous avez un résumé structuré de tout ce qui a été dit. Idéal pour ceux qui enchaînent les réunions, interviews ou conférences.

Une autonomie plus qu’honnête

L’appareil seul peut enregistrer jusqu’à 8 heures d’affilée, et sa station de charge intégrée rajoute 32 heures supplémentaires. C’est plus que suffisant pour une journée (ou même deux) de réunions, sans avoir à chercher un chargeur. La recharge se fait ensuite via un simple câble USB-C.

Côté mémoire, il embarque 8 Go en local, et propose aussi la sauvegarde dans le cloud sécurisé via AWS. Vos données sont protégées par un chiffrement robuste (AES-256), rien n’est envoyé à la légère.

Il joue bien avec les iPhone

Certifié MFi (Made for iPhone), le soundcore Work s’intègre sans souci à l’écosystème Apple. Mieux encore, il est compatible avec Apple Find My : si vous égarez votre enregistreur, vous pourrez le localiser comme un AirTag.

Ce niveau d’intégration et de finition en fait un vrai compagnon de poche pour les utilisateurs Apple.

C’est pour qui exactement ?

On pense bien sûr aux pros qui prennent souvent des notes : chefs de projets, journalistes, consultants, enseignants. Mais il peut aussi séduire les étudiants, les formateurs, ou même les créateurs de contenu qui veulent garder une trace vocale d’idées ou de scripts.

Par contre, si vous cherchez juste à enregistrer une note vocale de temps en temps, un smartphone pourrait suffire. L’intérêt du soundcore Work, c’est vraiment dans la répétition, la régularité et le besoin d’automatisation.

À savoir avant de se lancer

Il coûte 159,99 € , avec 300 minutes de transcription par mois incluses.

Ensuite, c’est soit abonnement Pro (1 200 minutes/mois pour 110,99 €/an), soit des forfaits à la carte (ex : 2,99 € pour 120 minutes).

Jusqu’à fin mars 2026, soundcore offre 6 mois d’abonnement Pro gratuitement.

Enfin, l’enregistrement de voix est encadré légalement en France : consentement obligatoire pour enregistrer des propos privés (Code pénal, article 226‑1 et suivants).

Récapitulatif technique

Dimensions : 2,3 cm de diamètre, 10 g

Autonomie : 8 h enregistrement + 32 h via station

Mémoire : 8 Go interne, cloud AWS

Transcription IA : 100+ langues, GPT, 97 % de précision

Résumé automatique : via modèles GPT, 25 formats

Sécurité : chiffrement AES‑256, TLS 1.3

Compatibilité : iOS (MFi), Apple Find My

Prix : 159,99 € avec 300 min/mois inclus

