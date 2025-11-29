Black Friday Week-End : Super prix pour le Casque SONY WH-1000XM4 Noir

Le week‑end Black Friday offre l’occasion idéale de s’équiper d’un casque audio performant à prix réduit. Le modèle WH‑1000XM4 de la marque Sony revient au centre des attentions, en noir, avec un tarif particulièrement attractif chez certains revendeurs.

La marque Sony, pionnière dans l’audio nomade, étoffe régulièrement son catalogue de casques à réduction de bruit. Avec le WH‑1000XM4, elle propose un casque sans fil haut de gamme, alliant confort, qualité sonore et fonctions intelligentes — et cette offre Black Friday en fait un choix intéressant pour les mélomanes ou voyageurs.

Qualité sonore et technologies audio du WH‑1000XM4

Le casque WH‑1000XM4 est doté de transducteurs de 40 mm avec un diaphragme en polymère à cristaux liquides (LCP) recouvert d’aluminium, capable de restituer une réponse en fréquence allant de 4 Hz à 40 000 Hz. Grâce à la technologie propriétaire DSEE Extreme, les fichiers audio compressés sont rééchantillonnés pour restaurer une part des détails perdus, offrant ainsi une qualité d’écoute supérieure, notamment en haute résolution. En Bluetooth, le casque supporte des formats comme LDAC, permettant une transmission plus riche d’informations audio que les codecs classiques.

Réduction de bruit, confort et fonctions pratiques

Le WH‑1000XM4 embarque une réduction de bruit active (ANC) optimisée grâce au processeur QN1 HD Noise Cancelling Processor, capable d’analyser le bruit ambiant via plusieurs microphones et d’y adapter le filtrage. La réponse est efficace sur une large gamme de fréquences, ce qui le rend adapté aux environnements bruyants : avion, transports, open-space…

Le casque offre aussi un confort notable : son arceau circum‑auriculaire englobe l’oreille, les coussinets sont souples, et l’ensemble reste suffisamment léger pour des sessions longues. Le format pliable et l’inclusion d’un étui de transport le rendent pratique pour voyager ou pour ranger facilement.

Autonomie et ergonomie pour un usage quotidien

Sur batterie, le WH‑1000XM4 assure jusqu’à 30 heures d’écoute en mode ANC activé, et jusqu’à 38 heures si l’ANC est désactivé. Une charge rapide — 10 minutes pour 5 heures d’écoute supplémentaires — permet de gagner en praticité quand le casque est presque déchargé.

Les commandes sont tactiles, l’appairage se fait en Bluetooth (avec NFC possible), et on peut aussi l’utiliser en filaire via une prise mini‑jack. De plus, des fonctions comme la détection de port — pause automatique quand on enlève le casque — ou le mode Speak‑to‑Chat — musique mise en pause dès qu’on parle — ajoutent du confort d’usage au quotidien.

Pourquoi le WH‑1000XM4 reste pertinent en 2025 — et ce que l’offre Black Friday change

Même si des modèles plus récents sont sortis depuis, le WH‑1000XM4 conserve un bon équilibre entre performance, confort et fonctionnalités. Son rapport prix‑performance s’avère aujourd’hui très intéressant, surtout en période de promotions comme le Black Friday. L’offre en cours permet d’acquérir un casque haut de gamme à un tarif réduit — ce qui en fait une bonne alternative pour qui cherche les fonctionnalités d’un casque premium sans payer le prix fort.

Récapitulatif technique

Type : casque fermé circum‑auriculaire, sans fil (Bluetooth) ou filaire

Transducteurs : 40 mm, membrane LCP à revêtement aluminium

Réponse en fréquence : 4 Hz – 40 000 Hz

Codecs : LDAC , SBC , AAC

Réduction de bruit active (ANC) avec processeur QN1 et capteurs microphoniques

Autonomie : jusqu’à 30 h (ANC ON), 38 h (ANC OFF) ; charge rapide 10 min → 5 h

Connectivité : Bluetooth (avec NFC), mini‑jack 3,5 mm, USB‑C pour charge

Fonctionnalités : commandes tactiles, détection de port, mode Speak‑to‑Chat, mode ambient noise, multipoint Bluetooth

