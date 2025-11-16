Bon plan du dimanche : réduction majeure sur le robot aspirateur laveur ECOVACS Deebot T50 Pro Omni Gen 2

Dans le cadre des promotions dominicales, le robot aspirateur laveur ECOVACS Deebot T50 Pro Omni Gen 2 EU fait l’objet d’une forte baisse de prix. Un modèle haut de gamme qui profite des dernières avancées de la marque pour séduire les utilisateurs en quête d’autonomie ménagère et de performance.

Le constructeur Ecovacs étoffe son catalogue avec cette version « Gen 2 » de son robot multifonction. Déjà reconnu pour son expertise dans les solutions de nettoyage intelligent, la marque continue d’optimiser ses appareils avec une approche orientée vers la praticité, la connectivité et l’automatisation complète.

Un robot aspirateur laveur pensé pour la polyvalence

Le Deebot T50 Pro Omni Gen 2 ne se contente pas d’aspirer : il lave également les sols grâce à son système double serpillère rotative. Cette combinaison permet de couvrir efficacement différents types de surfaces, avec une capacité à détecter les tapis pour éviter de les mouiller. Sa puissance d’aspiration monte jusqu’à 11 000 Pa, un niveau élevé qui en fait un modèle particulièrement performant face aux saletés incrustées ou aux poils d’animaux.

Une station OMNI pour une vraie autonomie

La station d’accueil OMNI fournie avec ce modèle intègre plusieurs fonctions : vidange automatique de la poussière, lavage des serpillères, séchage à l’air chaud et remplissage du réservoir d’eau propre. Cette centralisation des opérations limite drastiquement les interventions manuelles, rendant l’entretien du robot presque inexistant sur plusieurs jours.

Une navigation intelligente au service de l’efficacité

La navigation repose sur le système TrueMapping 2.0, combinant laser LiDAR et reconnaissance des objets par caméra RGB. Le robot est capable de cartographier très précisément l’environnement et de naviguer de manière fluide, même dans des espaces complexes. Il est aussi possible de gérer les pièces, définir des zones interdites ou encore programmer des cycles spécifiques via l’application mobile ECOVACS Home.

Une évolution notable sur le plan acoustique

Contrairement à de nombreux modèles puissants souvent bruyants, le Deebot T50 Pro Omni Gen 2 affiche un fonctionnement relativement silencieux. Ce détail est particulièrement appréciable lors des cycles de lavage nocturnes ou en présence d’enfants à la maison. Le séchage des serpillères via la station se fait également sans nuisance sonore excessive.

Intégration domotique et commandes vocales

Le robot est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant, permettant un contrôle vocal direct. L’application propose une interface claire, avec la possibilité de suivre les déplacements du robot en temps réel, de recevoir des alertes et de lancer des nettoyages à distance. Un usage fluide qui s’intègre bien dans un environnement connecté moderne.

Récapitulatif technique