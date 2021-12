Black-Line annonce les premiers skis et snowboards connectés au monde.

La start-up française Black-Line entend révolutionner le secteur des sports de glisse avec les premiers skis et snowboards connectés. Désormais plus de panique, vous ne perdrez plus votre snowboard ou vos skis.

La technologie s’intègre dans tout type de produit et chez Planet Sans fil, on en a déjà vu de l’intégration Wi-Fi et Bluetooth sur des objets les plus courants. Cette fois c’est la start-up française Black-Line qui embarque la technologie sans fil là où on ne l’attendait pas.

OBSERV, WHITE HORSE, VALSY les produits connectés de Black-Line.

Derrière ces drôles de noms qui ne vous diront pas grand-chose se cachent les produits de la marque. À savoir, 2 modèles de Snowboard et 1 modèle de Ski. Alors pour rendre ces produits connectés, la marque annonce avoir établi un partenariat avec ses associés pour intégrer ce que la marque nomme sa nouvelle technologie le Black-Line Tag.

Concrètement, il sera possible d’associer ses skis ou son snowboard à une application pour smartphone. L’application permet notamment de configurer le téléphone en mode alarme/antivol. Concrètement une fois associé au smartphone, si le snowboard ou les skis s’éloignent du téléphone, celui-ci génère une alarme.

Une fonction qui sera utile pour ne pas se faire voler sa planche ou ses skis ou pour ne pas les oublier. Mais l’application ne s’arrête pas là.

De fait grâce à des capteurs, il sera possible de connaitre le nombre de sorties effectuées, l’état de vie du matériel basé sur une notation de 5 étoiles, l’indication de la localisation du produit perdu ou volé si quelqu’un scanne l’équipement.

Par ailleurs il sera possible de recevoir des alertes quand il y a un entretien à faire sur le produit ou encore le suivi d’entretien de l’équipement personnalisé au profil utilisateur.

Des produits connectés écologiques !

La marque souligne qu’elle fait du recyclage :

« Black-Line s’engage dans un processus environnemental, la start-up va proposer à l’utilisateur ayant une planche de snowboard en fin de vie, de la reprendre contre un bon d’achat, afin de recycler celle-ci en skateboard écologique grâce au travail de la société grenobloise Nok ».

La marque veut aussi la carte de l’écologie. Ainsi, Black-Line utilise un Top Sheet en Bambou brut et des noyaux de bois différents, dont le Bambou, le Paulownia, le peuplier et le hêtre. De plus, la résine utilisée est une résine Biomasse. Elle est issue d’éléments recyclés tels que la sciure ou des huiles végétales.

Prix et Disponibilité.

Les skis et snowboards connectés dès aujourd’hui en prévente sur Indiegogo.

Grâce à l’offre Early Bird en disponibilité limitée, les clients peuvent bénéficier d’une réduction de 50% et se procurer le snowboard WHITE HORSE à 249€, le snowboard OBSERV à 299€ et les skis VALSY à 349€.