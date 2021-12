JVC GG-01W, le nouveau casque gaming de JVC !

Avec le JVC GG-01W, la marque JVC présente une nouvelle gamme de casques audio filaire et sans fil dédiés aux gamers en quête d’une solution audio pour leurs oreilles. Un casque de type supra-aural.

Le monde du gaming à ses codes et ses produits. Un PC tour bien musclé avec des couleurs bien flashy. Un clavier et une souris ultra performants. Et surtout, un bon casque audio qui aura pour fonction d’isoler le gamer de son environnement et l’intégrer dans le monde de son jeu.

A lire également :Test : Casque Bluetooth JVC HA-S91N, un casque abordable né sous le signe de l’endurance et de la légèreté Nous vous avions annoncée l’arrivée fin juin de ce casque JVC HA-S91N et nous avons pu mettre la main sur un exemplaire pour vérifier si les promesses sont tenues. Verdict avec ce…

JVC GG-01W, le casque de gamer sans fil.

Ce casque entre dans la catégorie des bons gros casques audio comme on les aime dans le monde du gaming. Un casque équipé de grands haut-parleurs qui viendront englober totalement vos oreilles pour vous immerger dans votre jeu sans être dérangé par les bruits extérieurs.

Un casque qui ne pèse que 209 grammes et qui aux dires de JVC a été spécialement conçu pour être confortable et pour une utilisation prolongée lors de longues sessions de jeu, grâce à la structure ultralégère des écouteurs en maille de nids d’abeille.

Par ailleurs, le casque sans fil JVC GG-01W est doté d’un bandeau élastique léger et réglable avec curseur qui permet un ajustement personnalisé. Pour ce qui est des haut-parleurs, ils sont englobés de coussinets composés de mousse à mémoire de forme. Des transducteurs d’une taille de 40mm.

Comme tout bon casque de gamer, ce casque sans fil JVC GG-01W est équipé d’un microphone à tige réglable afin de permettre une bonne communication pour les gamers qui jouent en équipe.

Connexion sans fil RF avec adaptateur.

Attention le casque JVC GG-01W n’est pas Bluetooth, mais bien RF 2.4GHz. Il est livré avec un émetteur-récepteur qui viendra se brancher sur un port USB sur votre PC ou votre console de jeu. Un émetteur-récepteur tout de même assez imposant qui nous fait penser à une clé USB mémoire plutôt qu’à un émetteur-récepteur nano de souris. Il est en outre équipé d’un connecteur jack 3.5mm qui lui permettra d’être utilisé comme un casque filaire classique (câble fourni de 2 mètres).

Présent également, un port USB-C qui servira pour recharger le casque qui offre aux dires du constructeur une autonomie de 15 heures. Compter 3 heures pour une charge complète du casque.

Le casque JVC GG-01W est disponible en blanc ou en noir au prix de 149.99€. À noter pour ceux qui veulent, JVC propose exactement le même casque, mais uniquement filaire au prix de 89.99€.

Prix et Disponibilité.