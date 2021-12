AirPlay s’invite chez Cabasse et ses produits THE PEARL !

Bonne nouvelle pour les enceintes THE PEARL de Cabasse. Et surtout pour tous les possesseurs de ces enceintes qui deviennent désormais compatibles avec AirPlay.

Les clients de Cabasse et utilisateurs d’Apple vont être ravis d’apprendre que désormais toute la gamme d’enceintes du constructeur français va bénéficier d’une compatibilité avec le système sans fil audio d’Apple : AirPlay.

Une mise à jour automatique !

Alors, tout d’abord bonne nouvelle pour les utilisateurs et possesseurs d’une enceinte Cabasse, ils ne devront rien faire. En effet, le constructeur français d’enceinte haut de gamme a commencé à déployer cette mise à jour sur ses produits depuis le début de la semaine.

Une mise à jour qui touche les modèles de THE PEARL COLLECTION (THE PEARL, THE PEARL AKOYA, THE PEARL SUB, THE PEARL PELEGRINA, THE PEARL KESHI).

La marque nous explique :

« Elle permet dès à présent, à l’ensemble des utilisateurs de visualiser leurs enceintes dans les interfaces AirPlay de leurs produits Apple avec la nécessité pour les iPhone de disposer d’une version en iOS 13.4 minimum. Cabasse offre ainsi à tous les possesseurs de systèmes THE PEARL actuellement en utilisation, la connectivité AirPlay2 et ce sans avoir à changer de système ».

Et pour ne pas faire de jaloux, les enceintes Cabasse STREAM 1, STREAM SOURCE, STREAM AMP, STREAM BAR, STREAM BASE, STREAM 3vont elles aussi profiter de cette mise à jour.

Une mise à jour qui permet ainsi aux propriétaires d’enceinte Cabasse de coupler deux enceintes de la marque issues de deux générations différentes. À noter que l’intégration d’AirPlay permettra aux clients de diffuser une playlist de fichiers audio présente sur son Mac vers les enceintes.

Prix et Disponibilité.

Bien évidemment, cette mise à jour est totalement gratuite pour les clients de Cabasse.