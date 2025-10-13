Audio Pro lance la gamme W‑Generation : des enceintes multiroom à l’ère du Wi-Fi nouvelle génération

La marque suédoise Audio Pro continue de faire évoluer son catalogue d’enceintes connectées avec la nouvelle gamme W‑Generation. Cette série marque un tournant technologique pour le constructeur, en intégrant une connectivité Wi-Fi plus moderne, tout en préservant son ADN sonore.

Audio Pro, constructeur scandinave reconnu pour ses enceintes sans fil, affine sa stratégie produit. Connue pour son design épuré et ses performances acoustiques, la marque étoffe aujourd’hui son offre avec des modèles taillés pour les environnements multiroom exigeants.

Une transition vers le Wi-Fi multiroom unifié

La W‑Generation inaugure un tout nouveau système de gestion du multiroom. Exit la séparation entre les modèles compatibles AirPlay, Google Cast ou Amazon Alexa.

A relire : Fender x Teufel ROCKSTER NEO : l’enceinte nomade qui a du style et du coffre Imagine une enceinte qui combine le look rétro des amplis de guitare et un son capable de faire danser tout un parc. C’est exactement ce que propose Teufel avec sa nouvelle édition…

Désormais, un seul et même écosystème audio permet de regrouper tous les appareils Audio Pro récents via l’application maison Audio Pro Control. Cela facilite la synchronisation et le contrôle, tout en réduisant les contraintes de compatibilité.

Une nouvelle application dédiée

La gamme s’accompagne du lancement de l’application Audio Pro Control, pensée pour un usage simplifié. Cette interface remplace l’ancienne Audio Pro App et offre une gestion fluide des pièces, des groupes d’enceintes et des services de streaming. L’utilisateur peut piloter Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music ou encore Deezer directement depuis l’application, avec une prise en charge des assistants vocaux prévue ultérieurement.

Un design revisité mais familier

Côté design, la marque reste fidèle à ses lignes sobres et élégantes. Les modèles W‑600 et W‑700 adoptent une esthétique scandinave épurée, avec une finition textile et des angles légèrement adoucis. Ce changement de style reste cohérent avec l’identité visuelle de la marque, tout en modernisant légèrement l’apparence. Les enceintes s’intègrent facilement dans les intérieurs contemporains.

Performances audio au cœur de l’expérience

Audio Pro ne sacrifie rien à la qualité sonore. La W‑600 et la W‑700 sont toutes deux équipées de haut-parleurs large bande couplés à des tweeters à dôme souple, associés à des amplificateurs numériques de classe D. La restitution reste fidèle à la réputation de la marque, avec des basses profondes, des aigus détaillés et une belle dynamique. Le calibrage acoustique est optimisé pour une diffusion homogène dans les pièces de taille moyenne à grande.

Une compatibilité étendue pour un usage fluide

La connectivité est l’un des points forts de cette gamme. Les modèles de la W‑Generation sont compatibles Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2, Google Cast et Spotify Connect. Audio Pro anticipe aussi le support de Matter et d’une intégration Alexa, prévue pour début 2026. Cette ouverture garantit une longévité technique appréciable, avec la possibilité d’intégrer les enceintes dans des configurations audio domestiques variées.

Récapitulatif technique

Modèles annoncés : W‑600, W‑700

Connectivité : Wi-Fi 2.4 & 5 GHz, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect

Compatibilité future : Matter, Amazon Alexa

Système multiroom : Application Audio Pro Control, compatibilité avec tous les appareils récents de la marque

Enceinte W‑600 : Amplification numérique Classe D Réponse en fréquence : 45 Hz – 22 kHz Puissance totale : 100 W RMS

Enceinte W‑700 : Haut-parleurs plus puissants Réponse en fréquence élargie : 38 Hz – 24 kHz Puissance totale : 120 W RMS

Design : finition textile, lignes épurées, couleurs sobres

Streaming pris en charge : Spotify, Qobuz, Tidal, Amazon Music, Deezer

Contrôle vocal (à venir) : intégration Alexa et autres assistants

Application dédiée : Audio Pro Control (iOS et Android)

D’autres produits similaires :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

