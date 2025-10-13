Creative dévoile l’Aurvana Ace 3 : une nouvelle ère pour les écouteurs xMEMS personnalisés

Le lancement des Aurvana Ace 3 marque une étape notable pour Creative dans le monde des écouteurs sans fil. Conçu pour offrir une écoute haute fidélité adaptée à l’audition de chacun, ce modèle ambitionne de repousser les limites de l’audio personnel.

La marque Creative, déjà bien implantée dans l’univers audio depuis les débuts de Sound Blaster®, étoffe son catalogue avec cette nouvelle génération d’écouteurs. Elle mise sur la technologie, la personnalisation et la convergence entre matériel et logiciel.

Performances audio sans fil : vers de nouveaux standards

Zoom sur la proposition audio des Aurvana Ace 3 : grâce au support Snapdragon Sound™ avec aptX™ Lossless ainsi qu’au codec LDAC, Creative ambitionne de transporter l’audio en qualité CD ou haute résolution, le tout en sans-fil.

Le fil est coupé, mais la précision est — selon le constructeur — préservée. Ce positionnement met l’accent sur l’expérience pure, sans concession entre performance et aisance d’usage.

L’utilisateur doit disposer d’un appareil compatible avec ces technologies pour profiter pleinement du rendu haute résolution. Creative mise sur cette synergie entre le casque et l’équipement source pour délivrer une expérience optimale.

Une personnalisation auditive avec Mimi

L’un des atouts mis en avant est la technologie Mimi : un test auditif rapide dans l’application évalue le profil de l’utilisateur, puis adapte en temps réel la restitution sonore. Au fil de l’écoute, le rendu évolue subtilement pour mettre en valeur des harmoniques, ajuster les courbes selon les fréquences, corriger les déséquilibres entre les oreilles… Le but : révéler des détails parfois imperceptibles, tout en conservant une signature sonore plaisante et naturelle.

La marque étoffe ainsi son catalogue vers l’individualisation — chaque écouteur devient une interface adaptative, non un simple transducteur générique.

Architecture hybride : xMEMS + dynamique

Du côté matériel, Creative annonce un système dual‑driver combinant xMEMS à l’état solide pour les aigus et un driver dynamique custom (10 mm, vraisemblablement) pour les basses. La technologie xMEMS, déjà employée sur les générations précédentes, se distingue par sa linéarité, son faible bruit et sa compacité. En l’associant à un moteur dynamique, la marque cherche à conjuguer finesse des détails et puissance dans les basses, sans recourir à un simple driver tout-terrain.

Cette approche hybride vise à tirer parti des forces respectives : la précision en haut du spectre comme avantage du xMEMS, la réponse en fréquence basse plus robuste par le dynamique.

Fonctions intelligentes et adaptatives

Au-delà de l’audio pur, les Ace 3 embarquent un lot de fonctions attendues dans cette catégorie. On retrouve :

Cancellazione attiva del rumore (ANC) hybride et adaptative : le système s’ajuste selon l’environnement pour optimiser l’isolation sans nuire au confort sonore.

Détection smart d’indossabilité : la lecture est mise en pause automatiquement lorsqu’on retire un écouteur, et reprend au réinsertion.

Mode ambient : pour rester conscient de ce qui entoure l’utilisateur (circulation, annonces, conversation).

Six microphones intégrés pour les appels, avec traitement avancé du bruit de fond.

Application Creative : elle permet de calibrer les paramètres, d’appliquer le profil Mimi, d’ajuster l’égalisation, et de recevoir des mises à jour firmware.

Tout cela s’inscrit dans la tendance à rapprocher matériel et logiciel pour générer un produit évolutif.

Disponibilité, tarification et positionnement

Les Aurvana Ace 3 sont disponibles dès maintenant sur le site officiel de Creative, au prix conseillé de 149,99 €. Ce positionnement tarifaire les place dans la gamme intermédiaire, en concurrence directe avec des modèles orientés high-end accessibles.

Creative communique une rupture manifeste avec ses produits antérieurs : cette génération se veut complète, mêlant technologie de pointe, personnalisation et fonctionnalités modernes. En Europe et sur les marchés locaux, les revendeurs autorisés devraient les proposer prochainement.

Récapitulatif technique

Système dual‑driver : xMEMS (pour les aigus) + driver dynamique custom (basses)

Codec pris en charge : aptX™ Lossless , LDAC (via Snapdragon Sound™)

Personnalisation sonore via technologie Mimi

ANC hybride et adaptative , mode ambient

Détection d’indossabilité intelligente (pause/reprise automatique)

Six microphones pour appels / réduction de bruit

Connectivité Bluetooth 5.4 (opérable 2402–2480 MHz) selon sources rapportées Manuals++1

Portée jusqu’à 10 m (sans obstacle) Manuals++1

Certification IPX5 (résistance à l’eau / sueur) Cinco Días+1

Autonomie annoncée : environ 7 heures par charge , 26‑28 heures avec l’étui Cinco Días

Alimentation : USB‑C et recharge sans fil (Qi) (supposée d’après références produits précédents)

Prix de lancement : 149,99 €

