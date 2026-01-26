AIRY SPORTS TWS 2, des écouteurs qui s’adaptent à votre quotidien

Les AIRY SPORTS TWS 2 incarnent l’évolution des écouteurs intra‑auriculaires sans fil pensée pour accompagner tous les rythmes de la vie moderne. Conçus pour les personnes actives, ils combinent confort, performances sonores et fonctionnalités intuitives pour créer une expérience audio polyvalente adaptée à chacun.

Au cœur d’un quotidien rythmé par les trajets, les séances de sport, les longues heures de travail ou les moments de détente, les écouteurs sans fil deviennent des compagnons indispensables. Les AIRY SPORTS TWS 2 de Teufel se positionnent comme une réponse solide à ces besoins variés, offrant liberté, confort et qualité sonore dans un format léger et résistant.

Depuis sa création en 1979 à Berlin, Teufel s’est imposé comme un acteur majeur du monde audio, en mettant l’accent sur la qualité sonore et un design réfléchi. Connu pour ses systèmes Hi‑Fi, ses enceintes Home‑Cinéma et ses casques, le constructeur étoffe régulièrement son catalogue avec des produits qui allient robustesse et expérience d’écoute immersive.

Design et confort repensés pour la vie active

Les AIRY SPORTS TWS 2 misent avant tout sur un design qui épouse naturellement l’oreille. Contrairement à de nombreux modèles classiques, ces écouteurs sont dotés d’arceaux d’oreille repensés, offrant un ajustement plus stable sans pression excessive. Ce choix technique améliore le confort, notamment lors d’utilisations prolongées — un critère essentiel pour les utilisateurs qui passent de longues heures avec leurs écouteurs.

La présence de cinq tailles d’embouts en silicone antibactérien garantit une adaptation précise à chaque morphologie, tout en assurant une isolation passive efficace. Cette combinaison entre arceau et embouts réduit les besoins de réglages constants et favorise une tenue sécurisée, même en mouvement.

Leur certification IPX4 de résistance à la transpiration et à l’humidité souligne la volonté de Teufel de créer un produit capable de suivre un style de vie actif, que ce soit sous la pluie ou durant une séance de sport intense.

Qualité sonore équilibrée pour tous les usages

Les performances sonores des AIRY SPORTS TWS 2 reposent sur des transducteurs Linear HD de 10 mm, développés pour reproduire un spectre audio riche et dynamique. Cette architecture sonore apporte des basses profondes, des médiums précis et des aigus clairs, ce qui se traduit par une restitution musicale adaptée à tous les genres — du podcast aux playlists énergétiques.

Teufel a travaillé le réglage audio pour proposer un son équilibré dès la sortie de boîte, sans excès dans les basses ni d’aigus agressifs. Ce profil sonore peut être affiné via l’application Teufel Go, qui inclut un égaliseur personnalisable pour répondre aux préférences individuelles de chaque utilisateur.

Que vous écoutiez de la musique, des vidéos ou des appels, ces écouteurs s’adaptent à différentes situations, sans compromis sur la clarté ou la dynamique du son.

Réduction active du bruit et modes d’écoute intelligents

La présence d’une réduction active du bruit (ANC) permet de filtrer efficacement les bruits environnants, créant ainsi un environnement d’écoute plus immersif. Ce type de traitement est particulièrement utile dans les transports en commun, les espaces bruyants ou lors de moments nécessitant concentration et tranquillité.

À l’inverse, le mode Transparence laisse passer les sons de votre environnement lorsque nécessaire — par exemple pour entendre des annonces dans une gare ou rester attentif à la circulation en ville. Ce double mode conserve l’équilibre entre isolation et vigilance, un aspect important pour la sécurité dans certains contextes.

Ces fonctions sont facilement activables via les commandes tactiles intuitives situées directement sur chaque écouteur, évitant ainsi la nécessité de sortir son smartphone.

Appels nets, autonomie fiable et connectivité moderne

Pour les utilisateurs qui passent des appels durant leur journée, les AIRY SPORTS TWS 2 intègrent trois microphones par oreillette, optimisés pour capturer clairement la voix même dans des environnements animés. Cette configuration aide à réduire les bruits de fond indésirables et assure une communication fluide, que ce soit en télétravail ou en déplacement.

L’autonomie est un autre point fort de ces écouteurs. Avec jusqu’à 13 heures d’écoute par charge (sans ANC) et 58 heures avec le boîtier de charge, ils offrent une endurance remarquable pour plusieurs jours d’utilisation sans recharge fréquente. La recharge rapide via USB‑C ajoute de la flexibilité, permettant de retrouver rapidement de l’énergie avant une sortie ou un entraînement.

La compatibilité Bluetooth 5.3 avec support AAC garantit un appairage rapide et stable avec la plupart des appareils modernes, tout en préservant une transmission audio fluide et efficace.

Une expérience d’utilisation intuitive et personnalisable

Teufel a accordé une attention particulière à l’ergonomie logicielle. L’application Teufel Go permet non seulement de visualiser le niveau de batterie du boîtier et des écouteurs, mais aussi de personnaliser les réglages audio via un égaliseur. Cette flexibilité est particulièrement appréciée des utilisateurs qui souhaitent adapter leur expérience sonore selon les genres musicaux ou leurs besoins personnels.

Les commandes tactiles sensibles permettent de gérer la lecture, le volume, les modes ANC/Transparence et les appels sans interaction complexe. Cette simplicité d’usage fait des AIRY SPORTS TWS 2 des écouteurs adaptés à un usage quotidien fluide et instinctif.

Récapitulatif technique

• Écouteurs intra‑auriculaires sans fil de 2ᵉ génération avec transducteurs Linear HD de 10 mm

• Arceaux d’oreille repensés et 5 tailles d’embouts en silicone antibactérien

• IPX4 : résistance à la transpiration et à la pluie

• Réduction active du bruit (ANC) et mode Transparence

• 3 microphones par écouteur pour des appels clairs

• Bluetooth 5.3 avec support AAC

• Jusqu’à 58 heures d’autonomie avec le boîtier, 13 h par charge (sans ANC)

• Recharge rapide USB‑C

• Commandes tactiles et application Teufel Go avec égaliseur

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

