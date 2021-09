Radio One, la nouvelle enceinte audio domestique de Teufel.

Avec la RADIO ONE, Teufel vous propose un nouveau concept de radio réveil grâce à un look sympa plus proche d’une enceinte chic que d’un réveil. Tout en proposant une qualité audio made in Berlin.

Vous suivez régulièrement notre actualité ? Cela nous fait plaisir et on vous invite à continuer à le faire. Alors, si on vous dit Teufel, ce nom ne vous est pas totalement inconnu. De fait, nous vous avons déjà parlé de cette marque allemande qui propose des produits grand public audio au niveau assez élevé.

Cette fois la marque propose un produit qui sort un peu de ce qu’elle fait jusqu’ici. Toujours dans le monde de l’audio, mais cette fois associé au monde du sommeil vu que cette nouveauté est présentée comme un radio réveil.

RADIO ONE, un radio réveil chic et design ?

C’est en tout cas ainsi que la marque présente son nouveau produit audio dédié à la maison. D’un point de vue du design, c’est vrai qu’on pourrait difficilement croire à un réveil comme on en trouve régulièrement sur les tables de nuit.

La marque a en effet repris les codes design de ses enceintes audio pour en plus appliquer un affichage digital qui vous donne l’heure, le jour et la date du jour. Et le RADIO ONE possède toutes les fonctions d’un réveil avec plusieurs modes : ponctuel, journalier, hebdomadaire. Il est également doté du DAB+ et de la FM si vous souhaitez vous réveiller au son de votre radio locale.

Du Bluetooth pour associer votre smartphone.

Notons au passage que RADIO ONE est également équipé du Bluetooth 5.1. De la sorte, vous pourrez également diffuser vos playlists préférées Spotify, Deezer ou écouter vos albums MP3 préférés directement depuis votre smartphone vers le radio réveil.

Pour ce qui est de la diffusion du son, ce radio réveil enceinte est équipé de deux haut-parleurs latéraux pour les médiums et les aigus et d’une membrane passive située à l’arrière de l’appareil. La marque souligne au passage que :

Le son est ainsi équivalent aux meilleures enceintes nomades et avec la technologie Dynamore exclusive à Teufel.

Prix et Disponibilité.

La RADIO ONE est disponible dès maintenant au prix 169.99 euros sur la boutique en ligne de la marque. L’enceinte est disponible soit en noir soit en gris.