SuperHeat H1 : un chauffe-eau qui chauffe… et mine du Bitcoin ! 

Imaginez : vous prenez une douche chaude le matin, et pendant ce temps, votre chauffe-eau travaille aussi pour vous faire gagner un peu de Bitcoin. C’est exactement ce que propose SuperHeat, une jeune marque qui veut faire rimer confort domestique et technologie blockchain. Leur tout nouveau modèle, le SuperHeat H1, est un chauffe-eau qui, en plus de chauffer votre eau, se sert de cette énergie pour… miner des cryptos.

Oui, vous avez bien lu. Et non, ce n’est pas un poisson d’avril.

SuperHeat, Une marque qui veut réinventer nos appareils du quotidien

SuperHeat n’est pas une marque d’électroménager comme les autres. Son pari : montrer qu’on peut valoriser l’énergie qu’on utilise tous les jours, au lieu de simplement la consommer. En clair, l’électricité que votre chauffe-eau utilise n’est pas seulement transformée en chaleur, elle sert aussi à calculer des blocs sur le réseau Bitcoin — une opération qu’on appelle le « minage ».

Le résultat ? Une eau bien chaude, et quelques centimes (voire plus) de Bitcoin accumulés au fil du temps. Pas de quoi devenir riche, mais assez pour que la machine paye une partie de sa propre facture d’électricité.

Comment ça marche concrètement ?

Pas besoin d’être ingénieur pour comprendre l’idée derrière le H1. À l’intérieur, ce n’est pas une simple résistance électrique qui chauffe l’eau, mais une puce spécialisée dans le calcul de transactions Bitcoin. Ce processeur produit naturellement de la chaleur quand il travaille — et plutôt que de la perdre, le système la récupère pour chauffer votre ballon d’eau chaude.

Tout se passe automatiquement : l’appareil démarre ses calculs quand il y a de la demande en eau chaude, ou quand l’algorithme détecte que le minage peut être rentable. Et via une application mobile, vous pouvez suivre à tout moment la température de l’eau, votre consommation, et vos gains en crypto.

Un chauffe-eau qui fait des économies ?

SuperHeat annonce que son appareil pourrait faire économiser jusqu’à 80 % de la facture d’eau chaude, grâce à la récupération de chaleur et aux revenus du minage. Ces chiffres sont à prendre avec précaution, bien sûr : cela dépendra du prix du Bitcoin, du coût local de l’électricité, et de l’usage que vous faites de votre chauffe-eau.

Mais sur le principe, l’idée est séduisante : au lieu de simplement chauffer de l’eau, l’appareil produit aussi de la valeur. Un peu comme si votre machine à laver faisait aussi du pain. Curieux mélange ? Peut-être. Mais dans un monde où l’énergie coûte de plus en plus cher, chaque moyen de l’optimiser compte.

Et côté installation, ça change quoi ?

Bonne nouvelle : le SuperHeat H1 est pensé pour s’installer comme un chauffe-eau classique. Pas besoin de modifier toute votre plomberie ou d’avoir une cave high-tech. Il suffit d’un raccordement standard, d’une prise électrique, et d’une connexion internet. Ensuite, l’appareil fait tout tout seul.

Il est aussi conçu pour être silencieux et fonctionner de manière autonome, sans intervention de votre part. L’application fournie permet de garder un œil sur le fonctionnement, mais ce n’est pas obligatoire pour que l’appareil fasse son boulot.

Le bon moment pour ce genre d’appareil ?

Ce chauffe-eau arrive dans un contexte où beaucoup de gens cherchent à mieux contrôler leur consommation d’énergie. Entre les hausses de prix et les préoccupations écologiques, tout ce qui permet de limiter les gaspillages est bienvenu. Ici, SuperHeat propose une approche originale : rentabiliser ce qu’on consommait déjà, en utilisant une technologie qui, jusque-là, semblait réservée aux geeks de la crypto.

Le produit vise autant les curieux que les convaincus, ceux qui veulent tester une nouvelle façon d’utiliser leur énergie au quotidien. Pas besoin d’être un expert en Bitcoin : tout est automatisé. Et même si vous ne gagnez pas de quoi partir aux Bahamas, l’idée d’amortir une partie de sa facture est toujours bonne à prendre.

Résumé technique

Capacité : 80 à 200 litres

Minage intégré via ASIC

Suivi via application mobile et web

Raccordement classique

Connexion Internet requise

Pilotage intelligent de la charge de calcul

Silencieux

Revenus en Bitcoin récupérables à tout moment

D’autres produits de la marque :

