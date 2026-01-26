Test : Sony Xperia 10 VII

Sony est de retour dans l’arène du milieu de gamme ! Le Sony Xperia 10 VII débarque avec la ferme intention de s’imposer sur le marché des smartphones accessibles. Design, puissance, autonomie… On a testé l’appareil de fond en comble pour voir s’il tient ses promesses.

Préambule.

Dans un marché saturé de smartphones XXL, le Sony Xperia 10 VII fait figure d’exception avec son design léger de 168 grammes et son format compact. Mais ne vous y trompez pas : sous son allure sage, il embarque une batterie de 5000 mAh et une promesse de suivi logiciel étendue à 4 ans de mises à jour Android.

Sony signe ici son retour sur le marché des smartphones abordables et équilibrés.

Voyons ensemble ce qu’il a réellement dans le ventre.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 153 x 72 x 8.3 mm

Poids: 168 g

Taille écran: 15,5 cm (6,1″) 19,5:9 ( Verre Corning Gorilla Glass Victus 2)

Résolution: FHD+ OLED (1080 x 2340)

Processeur: Snapdragon 6 Gen 3

GPU: Adreno 710

Mémoire vive (RAM): 8 Go

Mémoire interne: 128 Go

Extension mémoire: Prise en charge microSDXC (jusqu’à 2 To)

Certification d’étanchéité: IP68

Connectique: USB-C

Capacité de la batterie: 5000 mAh

Puissance de charge: 30 W

Recharge sans fil: Non

Photo: Module Photo arrière 1: Grand-angle, 50 Mpx, f/1,9 Module Photo arrière 2: Ultra grand-angle, 13 Mpx, f/2,4 Appareil Photo Avant: 8 Mpx F/1,4

Connectivité: WI-FI: Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E, IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz Localisation: A-GPS, A-GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Bluetooth: Bluetooth 5.4 NFC: oui Capteurs: Capteur d’empreinte digitale, Reconnaissance faciale simple



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Sony Xperia 10 VII

On regrette l’absence de câble et de chargeur dans la boite du Sony Xperia 10 VII

Installation / Configuration.

L’un des gros points forts ici, c’est la simplicité de configuration. Sony utilise les derniers outils de transfert de Google :

Que vous veniez d’un ancien Android ou d’un iPhone, il suffit de brancher les deux appareils (ou d’utiliser le transfert via Wi-Fi) pour récupérer vos applications, contacts et photos en un clin d’œil.

Contrairement à beaucoup de constructeurs qui inondent le téléphone d’applications préinstallées inutiles, Sony garde une interface propre. On y trouve uniquement les outils essentiels et les excellentes apps maison dédiées à la création (comme Video Pro).

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Sony Xperia 10 VII

Mesures.

Le passage au Snapdragon 6 Gen 3 (gravé en 4 nm) apporte une bouffée d’air frais par rapport aux générations précédentes. Voici les scores moyens relevés lors de nos tests :

AnTuTu (v10) : Environ 600 000 à 640 000 points . Le téléphone est très à l’aise pour toutes les tâches quotidiennes (réseaux sociaux, navigation web intensive, streaming). Il se situe solidement dans le milieu de gamme actuel.

Geekbench 6 : * Single-Core : ~1 020 points – Multi-Core : ~2 940 points La puissance de calcul est stable. Il surpasse son prédécesseur de manière notable, garantissant une meilleure longévité face aux futures mises à jour d’Android.

3DMark (Wild Life Extreme) : ~865 points. Ce n’est pas une console de jeu, mais il fait tourner la plupart des jeux mobiles sans chauffer.



Si vous cherchez la puissance pure pour du montage vidéo 8K ou du jeu ultra-compétitif, il y a plus musclé. Mais pour 95% des utilisateurs.

Performances.

Fini les puces d’ancienne génération, Sony passe à la vitesse supérieure avec le Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm. Épaulé par 8 Go de RAM, ce processeur n’est pas un monstre de puissance pour le gaming ultra, mais il promet une fluidité exemplaire pour le multitâche et la consommation de contenus multimédias.

Côté stockage, on reste sur un classique 128 Go, mais les puristes apprécieront : le port microSD est toujours là pour étendre la mémoire. Un choix devenu rare et donc précieux.

Utilisation.

Une prise en main intuitive : L’efficacité au bout des doigts

Au-delà de sa fiche technique, le Xperia 10 VII brille par son ergonomie.

Sony a compris qu’un smartphone performant doit avant tout être simple à utiliser. L’interface Android est fluide, mais c’est l’intégration physique des commandes qui fait vraiment la différence au quotidien.

Le raccourci photo : L’instant capturé en une fraction de seconde

On a tous déjà raté un cliché mémorable le temps de déverrouiller son écran et de chercher l’icône de l’appareil photo. Sur le Xperia 10 VII, ce problème appartient au passé :

Le déclencheur physique : Une pression prolongée sur le bouton dédié situé sur la tranche, et l’appareil photo est prêt à shooter, même quand le téléphone est en veille.

Rapidité déconcertante : C’est le raccourci le plus naturel du marché. Pas besoin de manipuler l’écran tactile avec des doigts mouillés ou des gants ; le clic physique est instinctif et ultra-réactif.

La simplicité se retrouve aussi dans les gestes quotidiens. Grâce à son format étroit, le téléphone se manipule parfaitement d’une seule main. Sony a ajouté des petits raccourcis intelligents (comme le menu « Side Sense » sur le bord de l’écran) qui permettent d’accéder à ses applications favorites d’un simple double tapotement du pouce.

Rendu des caméras.

C’est sans doute ici que Sony marque le plus de points avec le Xperia 10 VII . Contrairement à ses concurrents qui multiplient les capteurs marketing de 2 MP (macro ou profondeur) totalement inutiles, Sony va à l’essentiel avec un système double optique performant et réfléchi.Un nouveau capteur principal de 50 MPLe Xperia 10 VII franchit un cap avec un nouveau capteur principal Exmor RS de 50 mégapixels.

Ce capteur, plus grand que sur la génération précédente, capture davantage de lumière.

Résultat : des clichés plus détaillés, même quand la luminosité commence à baisser. L’OIS (Stabilisation Optique) est de la partie pour éviter les flous de bougé, ce qui est un vrai confort au quotidien.

L’ultra grand-angle monte en grade,fini le petit capteur 8 MP, on passe ici à 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle (16 mm). Avec un champ de vision de 123°, il est parfait pour les paysages ou les photos de groupe, tout en conservant une cohérence de couleurs avec le capteur principal.Le secret de Sony : Le « Bouton Déclencheur »C’est la signature de la marque : un bouton physique dédié à l’appareil photo sur la tranche du téléphone.Réactivité : Une pression longue lance l’appareil même si l’écran est éteint.Sensation : On retrouve le feeling d’un véritable appareil photo compact, permettant de stabiliser ses prises de vue plus naturellement qu’en tapotant sur l’écran.Vidéo et IA : La fluidité avant toutSony intègre son savoir-faire en traitement vidéo 4K avec une stabilisation hybride performante. L’IA vient également en renfort avec le « Zoom Super Résolution », qui permet de simuler une focale de 48 mm (zoom x2) avec une perte de qualité quasi invisible, compensant ainsi l’absence de téléobjectif dédié.

Prise de vue de jour :

Quand les conditions de lumière sont optimales, le Xperia 10 VII montre tout son caractère. Là où beaucoup de concurrents saturent artificiellement les couleurs pour flatter l’œil, Sony fait le choix de la fidélité.

Prise de vue de nuit :

Photographier quand la lumière décline est le test ultime pour un smartphone à moins de 500€. Le Xperia 10 VII s’en sort avec les honneurs grâce à son nouveau capteur plus grand et un traitement logiciel intelligent.

Le mode Nuit automatique : Pas besoin de fouiller dans les réglages. Dès que l’obscurité s’installe, l’appareil propose un temps d’exposition plus long. La capture est rapide, et l’OIS (stabilisation optique) joue ici un rôle crucial en évitant les photos floues malgré le manque de lumière.

Autonomie.

Sur le papier, la batterie du Xperia 10 VII de 5 000 mAh peut sembler modeste face aux mastodontes de 6 000 ou 7 000 mAh qui fleurissent chez la concurrence chinoise. Pourtant, Sony joue la carte de l’intelligence logicielle

Jusqu’à 2 jours d’utilisation grâce à la gestion énergétique ultra-fine du processeur.

La recharge : Un bloc de 30W assure la charge rapide. On est loin des records du secteur, mais cela reste correct pour un usage quotidien.

Audio.

C’est presque devenu un acte de rébellion en 2026 : Sony persiste et signe en conservant une prise jack 3,5 mm.

Alors que la quasi-totalité de l’industrie (même sur le milieu de gamme) a sacrifié ce port sur l’autel du « tout sans-fil » et de la finesse, le Xperia 10 VII permet encore de brancher son casque fétiche sans adaptateur.

Design.

Alors que la tendance actuelle est aux smartphones de plus en plus larges et difficiles à tenir, Sony persiste avec son célèbre format 21:9. Le résultat ? Un téléphone tout en longueur, étroit, qui offre une prise en main exceptionnelle.

C’est l’un des rares smartphones du marché que l’on peut véritablement utiliser d’une seule main sans risquer de le faire tomber. Il se glisse dans n’importe quelle poche de jean sans forcer.

Sony a opté pour des matériaux robustes avec une finition mate qui ne retient pas les traces de doigts (un vrai bonheur pour garder un appareil propre), par contre le corp du Xperia 10 VII est complètement en plastique ce qui lui confère sa légèreté mais a un feeling moins premium.

Ici, pas de « poinçon » ou d’encoche qui vient grignoter votre image. Les bordures frontales sont très fines et symétriques, intégrant parfaitement les haut-parleurs stéréo et la caméra frontale. C’est propre, c’est net, c’est du Sony.

Malgré son look sophistiqué, il ne craint rien. Avec sa certification IP65/68, il est totalement étanche à la poussière et peut survivre à une immersion dans l’eau.

Conclusion.

En fin de compte, ce Xperia 10 VII est bien plus qu’une simple mise à jour technique. C’est une véritable déclaration d’intention de la part du constructeur japonais. Sony a réussi le pari de condenser tout ce qui fait sa réputation mondiale — l’excellence du traitement vidéo, la précision de la colorimétrie photo et, bien sûr, une expérience audio sans compromis — dans un châssis accessible.

Plutôt que de chercher à impressionner avec des gadgets superflus, la marque se concentre sur l’essentiel : offrir aux créateurs et aux passionnés de divertissement un outil fiable, endurant et performant. En proposant cette expertise technologique à un tarif abordable, Sony prouve qu’il n’est pas nécessaire de vider son compte en banque pour profiter d’un smartphone qui respecte vraiment la fidélité de l’image et du son.

C’est un choix de raison pour ceux qui cherchent la qualité « Signature » de Sony sans le prix d’un modèle ultra premium.

À seulement 449€, le Sony Xperia 10 VII s’impose comme une proposition sérieuse sur le marché. Il prouve qu’on n’a pas besoin de franchir la barre des 1000€ pour s’offrir un objet à la fois performant et esthétique.

Sony réussit ici l’équilibre parfait : un design minimaliste aux finitions premium qui ne sacrifie rien à la puissance nécessaire pour un usage quotidien fluide. C’est un investissement intelligent pour ceux qui veulent un bel objet, robuste et techniquement à la hauteur, sans payer le « prix fort » des fleurons.

Points Positifs Points Négatifs + Prix – Vitesse de charge limitée + Le retour du Port Jack – Pas de téléobjectif + Prise en main unique avec son format 21:9 + Robustesse et Étanchéité

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 19/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 19/20 Note finale : 18,6/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←



