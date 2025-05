Lancement du HONOR 400 : un smartphone complet et équilibré

La série HONOR 400 vient d’être dévoilée. Ce nouveau modèle se positionne sur le segment milieu-haut de gamme avec des arguments solides : un écran OLED de qualité, une puce performante signée Qualcomm et une batterie généreuse. Ce smartphone vise un large public en quête de polyvalence et de confort d’utilisation.

Honor poursuit le développement de sa gamme avec un appareil qui mise autant sur le design que sur la performance. Le HONOR 400 représente une évolution naturelle pour la marque, avec des améliorations visibles sur plusieurs aspects clés.

Un design sobre avec une prise en main optimisée

Le HONOR 400 adopte un format moderne avec des finitions soignées. Il est équipé d’un module photo circulaire visible à l’arrière, intégré dans un châssis incurvé pour une meilleure ergonomie. Le choix des matériaux donne au téléphone un aspect qualitatif, tout en assurant un bon équilibre en main.

Écran OLED 120 Hz pour une meilleure fluidité

L’écran du HONOR 400 est une dalle OLED de 6,78 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette technologie permet d’obtenir des images nettes, des couleurs fidèles et une navigation fluide. Le taux de modulation PWM élevé (3840 Hz) contribue à réduire la fatigue visuelle, ce qui peut être un atout pour les utilisateurs intensifs.

Des performances équilibrées avec Snapdragon 7 Gen 3

Le téléphone intègre un processeur Snapdragon 7 Gen 3, conçu pour offrir de bonnes performances tout en maintenant une consommation d’énergie maîtrisée. Il est disponible avec jusqu’à 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne, de quoi satisfaire la plupart des usages, y compris les jeux et le multitâche. La batterie de 5200 mAh est compatible avec une charge rapide de 100W, pour un rechargement rapide.

Photo : un capteur principal de 50 MP optimisé par l’IA

Le HONOR 400 propose un triple module photo : capteur principal de 50 MP, ultra grand-angle de 12 MP, et téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2x. L’accent est mis sur les portraits, avec une fonctionnalité baptisée « AI Portrait » qui améliore la qualité des clichés grâce à un traitement logiciel avancé. La caméra avant, de 50 MP, vise les amateurs de selfies détaillés.

Interface MagicOS 8.0 avec fonctionnalités pratiques

Ce modèle fonctionne sous MagicOS 8.0 basé sur Android 14. L’interface inclut des outils basés sur l’intelligence artificielle, comme Magic Portal pour faciliter le partage de contenus, ou des raccourcis intelligents pour une navigation plus rapide. L’ensemble est conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Prix et disponibilité

Le HONOR 400 sera disponible en Midnight Black, Desert Gold et en Meteor Silver (en exclusivité sur

honor.com) à partir de :

499,90€ pour la version 8Go / 256 Go

579,90€ pour la version 8Go / 512 Go

Offre de lancement :

Du 22 mai au 1er juin, HONOR double votre mémoire, la version 512 Go est au prix du 256 Go, soit

80€ de remise immédiate. Outre la remise, vous recevrez aussi en cadeaux les HONOR Choice Clip

noir d’une valeur de 149,90€ ainsi que le HONOR Supercharger 66W d’une valeur de 49,90€, soit une

valeur totale de 199,80€ en plus des 80€ de réduction immédiate.

Récapitulatif technique

Écran : OLED 6,78’’ FHD+, 120 Hz, PWM 3840 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

RAM : Jusqu’à 12 Go

Stockage : Jusqu’à 512 Go

Appareil photo principal : 50 MP IMX906 (OIS)

Ultra grand-angle : 12 MP

Téléobjectif : 50 MP (zoom 2x)

Caméra frontale : 50 MP

Batterie : 5200 mAh, charge rapide 100W

OS : MagicOS 8.0 (Android 14)

