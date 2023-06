Toyota T-connect, Fuite de données clients chez Toyota – Des informations privées accessibles au public depuis 2016

Une récente découverte a mis en lumière une fuite de données clients chez Toyota via l’application Toyota T-connect, le géant de l’industrie automobile. Selon des rapports, certaines informations privées de clients, telles que leur adresse, leur voiture et même leur plaque d’immatriculation, ont été accessibles au public depuis 2016.

Cette situation soulève des préoccupations majeures en matière de confidentialité et de sécurité des données, mettant en évidence l’importance cruciale de la protection des informations personnelles dans notre société de plus en plus connectée.

Toyota T-connect, Toyota confronté à une fuite de données clients – L’adresse et les détails des véhicules exposés.

Selon les informations rapportées, les données clients de Toyota étaient accessibles au public depuis 2016. Cela signifie que des personnes non autorisées auraient pu consulter des informations confidentielles telles que les adresses des clients, les détails de leur véhicule, y compris les plaques d’immatriculation. Cette situation est préoccupante, car elle expose les clients à des risques potentiels de vol d’identité et d’autres formes de cybercriminalité.

Une faille de sécurité dans l’application smartphone de Toyota à l’origine de la fuite de données

Selon les rapports, la fuite de données chez Toyota serait liée à une faille de sécurité dans leur application smartphone Toyota T-connect. Cette application permet aux clients de gérer diverses fonctionnalités de leur véhicule, telles que le verrouillage/déverrouillage à distance, la localisation du véhicule et d’autres services connectés. Cependant, cette faille de sécurité aurait permis à des tiers non autorisés d’accéder aux informations personnelles des clients enregistrées dans le Cloud de Toyota.

Toyota renforce ses mesures de sécurité après la fuite de données clients

Suite à la découverte de cette fuite de données, Toyota a pris des mesures immédiates pour renforcer la sécurité de ses systèmes et notamment de son application Toyota T-connect. La société a engagé des experts en sécurité informatique pour enquêter sur l’incident et mettre en place des protocoles plus robustes pour protéger les informations personnelles des clients.

Toyota a également pris l’initiative de contacter directement les clients concernés par cette fuite de données et de les informer des mesures prises pour remédier à la situation. Des recommandations de sécurité ont été fournies aux clients, notamment de surveiller activement leur identité et de prendre des mesures préventives pour éviter tout risque potentiel.