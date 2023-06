XMG APEX 15 (M23) : L’Ordinateur Portable Gamer Ultime par la Marque Allemande Schenker

Les joueurs passionnés et exigeants recherchent constamment l’ordinateur portable gamer ultime qui leur offrira des performances exceptionnelles. La marque allemande Schenker entend répondre à cette demande en lançant le XMG APEX 15 (M23), un ordinateur portable gamer doté du puissant processeur AMD Ryzen 7 7735HS et de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060.

Puissance et Performance : Découvrez le XMG APEX 15 (M23) d’AMD Ryzen 7 7735HS et NVIDIA GeForce RTX 4060

Le XMG APEX 15 (M23) est équipé du processeur AMD Ryzen 7 7735HS, qui offre des performances de pointe pour une expérience de jeu fluide et sans compromis. Associé à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, cet ordinateur portable gamer offre des visuels époustouflants et une immersion totale dans le monde du jeu.

Un Écran Immersif et des Performances Exceptionnelles : Découvrez le XMG APEX 15 (M23) par Schenker

Le XMG APEX 15 (M23) offre une expérience visuelle exceptionnelle grâce à son écran haute définition et ses performances graphiques impressionnantes. Doté d’un écran immersif et d’une combinaison de processeur AMD Ryzen 7 7735HS et de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, cet ordinateur portable gamer vous plonge au cœur de l’action avec des détails réalistes et une fluidité exceptionnelle.

Lorsque vous recherchez un ordinateur portable gamer puissant, fiable et performant, le XMG APEX 15 (M23) de la marque allemande Schenker pourrait etre un choix incontournable. Avec son processeur AMD Ryzen 7 7735HS et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, cet ordinateur portable gamer repousse les limites de ce qui est possible en termes de performances et de qualité visuelle.

Le cœur du XMG APEX 15 (M23) est son processeur AMD Ryzen 7 7735HS. Ce processeur puissant offre une expérience de jeu fluide et réactive, même pour les jeux les plus exigeants. Les joueurs peuvent profiter de graphismes époustouflants, de fréquences d’images élevées et de temps de réponse rapides, ce qui leur permet d’être toujours en avance sur leurs adversaires.

En termes de performances graphiques, le XMG APEX 15 (M23) est équipé de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. Cette carte graphique de nouvelle génération offre des capacités de ray tracing en temps réel, des graphismes réalistes et des effets visuels de haute qualité. Les jeux prennent vie avec des détails précis, des ombres réalistes et des reflets immersifs.

L’écran du XMG APEX 15 (M23) est un autre élément important de cet ordinateur portable gamer. Un écran qui propose une dalle IPS avec un taux de rafraichissement de 144Hz d’une taille de 15 pouces et qui affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels FULL HD. Pour le stockage, il sera possible de venir intégrer deux SSD PCIe 3.0 x4 | NVMe. Pour la mémoire vive, il sera possible de monter jusqu’à 32 Go de DDR5.

Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve ici du Wi-Fi 6 avec soit une puce AMD RZ608 soit une puce Intel Wi-Fi 6 AX200. Le Bluetooth 5.2 est également présent.

Prix et Disponibilité.

Le XMG APEX 15 (M23) est disponible depuis le site du constructeur à partir de 1399€ selon la configuration choisie par le client.