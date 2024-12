La boîte à outils Google 2024 : quelles nouveautés pour simplifier la vie des pros ?

On le sait aujourd’hui, la capacité à s’adapter aux nouvelles technologies est devenue une nécessité stratégique. Google, acteur incontournable de l’innovation, enrichit constamment sa gamme d’outils pour répondre aux besoins des entreprises modernes.

Qu’il s’agisse d’intégrer l’intelligence artificielle pour automatiser les tâches ou de perfectionner les solutions collaboratives, ces avancées visent à simplifier le quotidien des professionnels tout en boostant leur efficacité.

L’intelligence artificielle dans les réunions : votre nouvel assistant de confiance

Avec l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans Google Meet, assister à une réunion sans se soucier de prendre des notes devient une réalité. Google a récemment dévoilé la fonctionnalité “Prendre des notes pour moi”, qui génère automatiquement un résumé des discussions et des points clés abordés. Plus besoin de jongler entre écouter et écrire : tout est sauvegardé directement dans le Drive de l’organisateur, selon les paramètres de conservation définis à l’avance.

L’objectif ? Libérer les participants pour qu’ils se concentrent pleinement sur les échanges. Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée aux abonnés des offres Gemini Enterprise, Gemini Education Premium ou AI Meetings and Messaging.

Quand l’IA se met au service des processus métiers

L’intelligence artificielle ne s’arrête pas aux réunions : elle s’invite aussi dans des processus métiers spécifiques pour transformer la façon dont les entreprises interagissent avec leurs données. En intégrant des modèles linguistiques avancés (LLM) à leurs systèmes, les entreprises peuvent personnaliser les interactions et obtenir des analyses plus précises et pertinentes.

Par exemple, des navigateurs permettent désormais d’accéder directement à des outils d’IA tels que Google Gemini depuis leur barre latérale. Ce type d’intégration fluide simplifie l’utilisation quotidienne de ces technologies et leur adoption par les utilisateurs.

Pour les entreprises souhaitant franchir le pas, travailler avec un revendeur google workspace peut s’avérer être un atout précieux. Ces partenaires aident à optimiser l’implantation des outils IA et à maximiser leur impact. Mais pour en tirer pleinement profit, il est nécessaire d’investir dans la formation des équipes : une maîtrise des capacités de l’IA peut booster l’efficacité individuelle et collective, offrant un véritable avantage concurrentiel.

Gemini : une conception collaborative pour une performance hors norme

Gemini n’est pas le fruit du hasard mais résulte d’une collaboration entre diverses équipes de Google, notamment celles de Google Research et DeepMind. Dès le départ, ce modèle a été conçu pour être multimodal. Cela signifie qu’il peut comprendre et combiner divers types de données de manière fluide et intuitive, allant du texte au code, en passant par l’audio et la vidéo. Ce qui différencie particulièrement Gemini des autres IA est sa flexibilité et son adaptabilité à différentes plateformes.

Des déclinaisons adaptées à chaque besoin

Gemini se décline en trois variantes principales, et chacune est adaptée à des cas d’utilisation spécifiques, garantissant ainsi une couverture des besoins des utilisateurs :

Modèle Caractéristiques principales Utilisation idéale Disponibilité Gemini Nano Conçu pour fonctionner directement sur appareils mobiles (ex. Google Pixel 8)

Exécute des tâches locales sans serveur externe

Suggère des réponses en messagerie et résume des textes Applications mobiles

Tâches rapides et légères Déjà disponible Gemini Pro Hébergé dans les centres de données Google

Puissance de calcul adaptée à des tâches exigeantes

Utilisé pour des services comme Bard Applications gourmandes en ressources

Chatbots IA et analyses complexes Déjà disponible Gemini Ultra Conçu pour surpasser les standards académiques actuels

Promet des performances exceptionnelles Projets avancés nécessitant une IA ultra-puissante Non encore disponible au grand public

Si vous souhaitez expérimenter Gemini dès maintenant, c’est possible via les produits Google existants. Par exemple, le modèle Nano est intégré au téléphone Pixel 8 tandis que Pro alimente Bard. Pour les développeurs Android, Gemini Nano sera bientôt accessible via AICore en aperçu, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités créatives.

