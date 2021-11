L’ID.5 est le premier SUV coupé électrique qui communique avec les autres voitures.

Volkswagen a dévoilé son tout nouveau ID.5, le premier SUV coupé électrique de la marque qui se présente comme la voiture du futur, mais aussi, et surtout du présent.

Volkswagen agrandit sa famille ID. orientée vers le secteur de l’automobile électrique avec le nouvel ID.5. Un nouveau modèle qui étoffe encore un peu plus l’offre de la marque et qui accentue sa Stratégie « Way to ZERO ».

Nouveau ID.5, électrique et écologique.

Avec ce nouveau modèle, Volkswagen s’agrandit et propose une nouvelle solution électrique en matière d’automobile. L’ID.5 est un SUV compact qui offre une longueur de 4,599 m. Il est équipé de trois moteurs électriques dont un moteur est placé à l’arrière.

Le SUV est doté d’un spoiler aérodynamique intégré au hayon, de phares matriciels LED IQ.Light de série avec feux de route intelligents et feux arrière LED 3D. Le volume du coffre peut atteindre jusqu’à 549 litres.

Technologie et connectivité au cœur du système.

Ce nouveau venu dans la gamme électrique du constructeur allemand fait aussi le plein en matière de technologie. Ainsi, Volkswagen annonce que ce nouvel ID.5 embarque la nouvelle version 3.0 du logiciel ID. qui permet d’effectuer des mises à jour et l’installation de fonctions supplémentaires « over-the-air ».

Vous l’avez compris, cette voiture est donc bien une voiture connectée. Et le constructeur allemand va encore plus loin.

De fait, il est désormais capable d’apprendre et permet un accès en ligne aux informations à partir du Cloud.

La marque souligne que :

« Les services We Connect fournissent aux conducteurs des informations en ligne sur le trafic en temps réel, des mises à jour cartographiques en ligne, des informations sur les stations de recharge, des webradios et bien plus encore. »

De plus, Volkswagen intègre la technologie de communication Car2X. Concrètement cette technologie permet aux véhicules compatibles de la flotte Volkswagen de communiquer entre eux ainsi qu’avec les signaux des infrastructures dans un rayon allant jusqu’à 800 mètres.

De la sorte, le conducteur pourra être prévenu des endroits à risque, des accidents et des embouteillages.