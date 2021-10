Volkswagen met à jour à distance les systèmes de bord de ses modèles ID.

Volkswagen annonce que tous les propriétaires des modèles ID vont pouvoir bénéficier, sans rien faire, des dernières mises à jour et fonctions de bord pour leur véhicule. Une mise à jour qui fait partie de son programme et de sa stratégie « ACCELERATE ».

De nos jours, nos véhicules sont de plus en plus complexes en matière de technologies. Certaines pour le bien-être du conducteur ou des passagers, d’autres pour la sécurité des passagers de la voiture.

Mais depuis quelque temps, les nouvelles voitures proposent de plus en plus de connectivité. Ainsi, sur les nouveaux modèles ID de Volkswagen, la connectivité est omni présente.

Mise à jour à distance pour de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, le constructeur annonce que tous ses modèles ID. vont avoir droit dès à présent de mises à jour logicielles régulières. Des mises à jour qui seront faites par radiocommunication mobile. Et ce, sans que le client n’ait à payer quoi que ce soit.

Des mises à jour qui aux dires de la marque se feront « environ toutes les 12 semaines pour que les véhicules restent à jour et pour améliorer l’expérience client. ».

Alors, parmi les nouvelles fonctionnalités, la marque annonce « Light », un bandeau lumineux situé au bas du pare-brise. Celui-ci a pour objectif de fournir des informations complémentaires pour adapter sa conduite.

Autre évolution, l’amélioration de la caméra multifonction et du traitement des images. Désormais, la caméra reconnaîtra à présent plus rapidement les autres usagers de la route ainsi que les motos.

Cette mise à jour apporte aussi des changements dans la régulation dynamique des feux de route avec un contrôle plus précis des phares.

Un tableau de bord repensé suite à cette première mise à jour.

Effectivement, Volkswagen annonce que cette mise à jour apporte de légers changements au niveau du tableau de bord et du système d’infodivertissement central qui devient plus épuré et plus clair.