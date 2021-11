Razer Pro Type Ultra, le nouveau clavier de Razer !

Razer annonce le Razer Pro Type Ultra. Un modèle qui profite de l’héritage du Razer Pro Type. Ce nouveau venu reprend les valeurs de son prédécesseur, à savoir, un clavier ergonomique robuste. Mais qu’est-ce que ce nouveau venu a de plus alors ?

Il y a seulement quelques jours nous vous annoncions l’arrivée d’une souris sans fil chez Razer. Une souris qui contrairement aux habitudes de la marque n’était pas dédiée aux gamers. Cette fois c’est avec un clavier que la marque revient.

Razer Pro Type Ultra, un clavier mécanique comme avant.

Alors, oui ce clavier est l’évolution d’un modèle que Razer proposait déjà par le passé. Pour ce nouveau venu, le constructeur assure qu’il a tenu compte des demandes et des remarques de sa communauté pour faire évoluer son clavier vers ce Razer Pro Type Ultra.

Ainsi, Razer a amélioré ce clavier pour proposer des touches mécaniques plus silencieuses. Et ce grâce à un nouveau système de switch. Des switch mécaniques jaunes Razer. Pour ce qui est des touches à proprement parler (ou des capuchons), celles-ci sont de grande taille et en ABS standard.

Détail intéressant, le clavier est rétro éclairé par une lumière blanche. Le clavier par ailleurs à la forme des anciens claviers mécaniques avec douze touches de fonctions sur la partie supérieure et un pavé numérique sur la droite qui servira à tous ceux manipule des chiffres.

De plus, le clavier est accompagné d’un repose-poignet doux et moelleux qui s’aligne parfaitement avec le clavier pour réduire la pression sur les poignets.

Sans-fil en Bluetooth ou RF 2.4 GHz.

Le Razer Pro Type Ultra est totalement dépourvu de fil. Effectivement, ce clavier se connecte à un ordinateur soit via Bluetooth soit via un émetteur/récepteur RF 2.4GHz. Le seul fil que vous pourrez lui brancher sera un câble USB-C quand il sera temps de le recharger. Mais pas de panique, Razer annonce pas moins de 200 heures d’autonomie (JUSQU’À 214 HEURES en Bluetooth et JUSQU’À 207 HEURES en RF 2.4GHz). On notera au passage qu’en Bluetooth il vous est possible d’associer un maximum de 4 appareils et contrôlez facilement votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, votre tablette Android ou votre TV.

Pour ce qui est de la connexion RF, le Razer Pro Type Ultra hérite de la technologie Razer™ Hyper speed Wireless. Une technologie que Razer annonce plus rapide que la norme standard.

Prix et Disponibilité.

Le Razer Pro Type Ultra est commercialisé au prix de 169,99 €.